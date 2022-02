Kriza repriza

Zbog naknada za obnovljive izvore koje plaćamo u cijeni električne energije i liberalizacije tržišta plina, u 2018. godini građanima i gospodarstvu su prijetila nova poskupljenja tih važnih energenata. No ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić obećao je da se to ipak neće dogoditi. Naknadu za obnovljive izvore Vlada neće dizati sigurno do proljeća 2019. godine, pa bi cijena struje i plina do tad trebala ostati ista. N1