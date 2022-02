I samom Plenkoviću jasno je da nitko ne vjeruje u punu nezavisnost represivnih tijela i u tu vrstu brane od kriminala na političkim razinama, kao što mu je jasno i to da od takvog pristupa nema ništa, jer korupcija ne jenjava, ali on se odlučio za liniju manjeg otpora. On ne želi aktivno i energično udariti na korupciju, on ne želi ništa imati s time, jer to bi ujedno bio i udar na mentalitetni kod HDZ-a. On ne želi riskirati svoju poziciju pokušajem provođenja suštinskih promjena u stranci koju predvodi. Plenković vjeruje da je sklopio prešutni sporazum s političkom javnošću prema kojem njemu, Plenkoviću, treba ostaviti da tolerira devijacije u HDZ-u, što je preduvjet njegovog opstanka na čelu HDZ-a, a zauzvrat će HDZ voditi relativno umjerenjačku i proeuropsku politiku. Uvjerenje o postojanju takvog pakta mlinski je kamen o vratu ove zemlje – komentira Ivica Đikić. Novosti…