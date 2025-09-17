Kamena vuna – održiva izolacija za zgrade budućnosti - Monitor.hr
Kad toplina ostaje unutra, a buka ostaje vani

Kamena vuna – održiva izolacija za zgrade budućnosti

Suvremeno građevinarstvo traži održive materijale koji štede energiju, smanjuju CO₂ i traju desetljećima. Kamena vuna, izrađena od vulkanskih stijena i potpuno reciklabilna, ističe se toplinskom, zvučnom i protupožarnom učinkovitošću. Idealan je izbor za fasade, krovove, pregradne zidove i podove, posebno u novogradnji i energetskoj obnovi. No, zbog veće cijene i mase, zahtijeva preciznu konstrukciju i stručnu ugradnju, pa nije uvijek najpraktičnija opcija. Ipak, ondje gdje su sigurnost, dugotrajnost i održivost prioritet – kamena vuna teško ima konkurenciju. Zgradonačelnik


