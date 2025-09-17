Kad toplina ostaje unutra, a buka ostaje vani

Kineski su znanstvenici razvili jeftin i učinkovit premaz za kuće koji oponaša – kameleona. Kažu da bi novi materijal mogao održavati zgrade hladnima ljeti ili toplima zimi bez korištenja dodatne energije. “Mnoga pustinjska stvorenja imaju sposobnost posebne prilagodbe koja im omogućava preživljavanje u surovim sredinama s velikim dnevnim promjenama temperature. Kameleon namaqua iz jugozapadne Afrike mijenja boju kako bi regulirao svoju tjelesnu temperaturu u skladu s promjenom vremenskih uvjeta”, rekao je dr. Fuqiang Wang, autor znanstvenog rada koji opisuje izum i istraživač na Institutu za tehnologiju u Harbinu. Da bi napravio premaz, tim je pomiješao termokromatske mikrokapsule, specijalizirane mikročestice i veziva kako bi nastao suspenzijski sloj koji su raspršili na metalnu površinu. Kada se površina zagrijala na 20 Celzijevih stupnjeva, boja se promijenila iz tamne u svijetlo sivu. Nakon što je dosegnula 30 Celzijevih stupnjeva, boja je odbijala i do 93 posto sunčevih zraka. “Materijal nije pokazivao znakove oštećenja čak ni na temperaturi od 80 Celzijevih stupnjeva”, kazao je Wang. Green