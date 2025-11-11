Satelit vidi sve, pa i tvoju bespravnu garažu
Novi zakoni donose digitalne dozvole i strožu kontrolu gradnje
Vlada je uputila u Sabor tri zakona – o prostornom uređenju, gradnji i energetskoj učinkovitosti – s ciljem suzbijanja bespravne gradnje i ubrzanja procedura. Sustav e-Dozvola omogućit će digitalno izdavanje dozvola, a e-Prostorna inspekcija satelitski će nadzirati gradilišta. Uvodi se i “iskaz interesa” kojim investitori mogu pokrenuti projekte ako lokalne vlasti kasne s planovima. Gradovi neće moći širiti građevne zone bez postojeće infrastrukture. N1