Bilo jednom u Nigdjezemskoj
‘Michael’: Obiteljska bajka sa sanitarnim kordonom prema svim Jacksonovim aferama
Film je u cijelosti zaobišao drugi, skandalozniji dio života i karijere Michaela Jacksona te priča počinje i završava 1988. Tada je glazbenik bio usred svoje koncertne turneje koja je pratila objavljivanje njegova novog albuma Bad iz 1987. koja je od rujna te godine do siječnja 1989. privukla oko četiri milijuna i četiri stotine posjetitelja diljem svijeta. Film, dakle, ima kratki uvod i epilog u trenutku kada je Michael Jackson nedvojbeno najveća pop-zvijezda na planetu. Michael je sve ono što Bohemian Rhapsody nije: ispolirani životopis koji namjerno vuče paralele između bajki koje je obožavao Michael Jackson i uglavnom bajkovita prikaza njegova puta među zvijezde. Boško Picula za tportal