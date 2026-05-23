Dok ide ide

Novi Ratovi zvijezda u kinima: Kao da ste ostali kod kuće, ali ispred gigantskog TV-a
Film ‘Mandalorian i Grogu’ svojom izvedbom više podsjeća na slabije ocijenjene naslove u serijalu. Usto, djeluje manje koherentno i maštovito u odnosu na izvornu seriju, kao da su tvorci priče htjeli pošto-poto premostiti dvije televizijske sezone izletom u kina koji ciljana publika zasigurno neće izbjeći. Možda je problem i to što su tri sezone serije iscrpile glavninu zapleta, emocija, odnosa među likovima, njihovu profilaciju te kontekst priče, pri čemu je sve to u filmu tek naznačeno kao da se podrazumijeva. Šteta. Boško Picula za tportal