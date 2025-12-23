Na Pandori ništa novo

Umjetna inteligencija južnokorejske tvrtke DeepBrain stvara animirane avatare osobe snimajući satima i satima video- i audiozapise kako bi dobro snimila lice, mimiku, glas i manire. “Sličnost avatara sa stvarnom osobom je 96,5 %”, navodi Michael Jung, financijski direktor DeepBraina, “pa se članovi obitelji uglavnom ne osjećaju nelagodno kad razgovaraju s preminulom osobom, premda je riječ o umjetno generiranom avataru.” Tvrtka vjeruje da će ovakva tehnologije biti važan dio razvoja kulture “spokojnog umiranja”, odnosno kad ćemo se moći unaprijed pripremiti na nečiju smrt i osigurati da obiteljska povijest, priče i uspomene postanu “naslijeđe živima”. No, kvaka je cijena jer korisnici ne mogu sami stvoriti svoj avatar već moraju platiti 50 000 $ tvrtki za snimanje i oblikovanje avatara. Unatoč cijeni, neki ulagači vjeruju da će usluga biti pravi hit i DeepBrain je već privukao 44 milijuna dolara investicija. Poslovni