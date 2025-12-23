Picula o Avataru 3: Najgora bića u svemiru su i dalje - ljudi - Monitor.hr
Danas (12:00)

Na Pandori ništa novo

Picula o Avataru 3: Najgora bića u svemiru su i dalje – ljudi

Premda se čini da autor serijala i redatelj James Cameron i dalje reciklira zaplet koji je logično zaokružen u izvorniku iz 2009., ovogodišnja dionica priče, naslovljena ‘Vatra i pepeo‘, ima dovoljno elemenata za zabavu. Iako se radnja odvija u zamišljenoj drugoj polovici 22. stoljeća, naličje ljudske prirode nije se puno promijenilo od uvodne sekvence iz zasigurno najboljega znanstvenofantastičnog filma svih vremena. To je ‘2001.: Odiseja u svemiru‘. Pritom se može argumentirati da je treći dio uspjeliji od drugog, jer on je većim dijelom patio od žarišne točke zapleta i nedostatka novih sukoba i antagonista. Boško Picula za tportal… još jednu recenziju donosi Ravno do dna. Pogledajte komentare i na Forumu.


