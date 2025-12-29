Reklama na koncertu
Picula: Thompson pozivom na smjenu politički ‘oživio’ Tomaševića
Tako je jedan pjevač politički zasjenio sve političare koji su svojim djelovanjem i izjavama obilježavali hrvatsku politiku proteklih godina. Ali je i pripomogao zagrebačkom gradonačelniku da se u jednom dijelu te iste politike afirmira kao zasebni lider. U zemlji u kojoj odjeci Drugoga svjetskog rata diktiraju političke procese, a koncerti dominiraju nad učincima pojedinih javnih politika, teško može biti napretka. U sjenu je pala i Milanovićeva pobjeda na predsjedničkim izborima, kao i rezultati lokalnih izbora na kojima je HDZ trijumfirao u većini općina, gradova i županija unatoč nizu afera, a najjača oporbena stranka SDP potvrdila da ni dalje nema koliko-toliko suvislo vodstvo, program i način komuniciranja. Boško Picula se za tportal osvrnuo i na geopolitička zbivanja u svijetu. S Piculom stav dijeli i analitičar Trogrlić za N1.