Ajde barem ovaj dio Zagreba neka bude pametno isplaniran

Projekt “The Common Green” pobijedio je na natječaju Europan 18, predviđajući naselje Klara Nova s 139 stanova za 300–400 ljudi u Novom Zagrebu. Zgrade u parovima povezuju podzemne garaže, a prizemni stanovi imaju vrt, dok gornji uživaju na balkonima. Naselje integrira parkove, igrališta, sportske terene i zelene koridore. Modularna drvena gradnja omogućuje brzu izgradnju i ekološki prihvatljiv prostor, namijenjen različitim dobnim i socioekonomskim skupinama, uključujući co-living opcije. Večernji list, Poslovni