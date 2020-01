Emotivni rastanak novinara i političarke

To je bila prava slika (the fotografija) hrvatske političke i društvene elite. Na jednom mjestu, rame uz rame, sjede optuženi gradonačelnik metropole, inače ključni član vladajuće koalicije, i glavni državni odvjetnik koji preko Uskoka progoni tog istog gradonačelnika. Prvo, na pojavnoj razini skandalozno je da šef DORH-a sjedi u istoj loži na društvenom događaju s čovjekom koji se nalazi na udaru pravosuđa. To je slika koja izaziva čuđenje, ali i gađenje. Drugo, ta slika budi sumnju u mogući odnos Bandića i Jelenića. Treće, mandat glavnog državnog odvjetnika ovisi o volji vladajuće većine. Milan Bandić ključna je sastavnica te vladajuće koalicije. On je predsjedničin i premijerov najbliži prijatelj i suradnik. Hoće li se Jelenić usuditi zamjeriti toj većini?… Dražen Jelenić mogao je i trebao ustati i napustiti svečanu ložu u kojoj ga je protokol svrstao s Bandićem. Ali on to nije učinio – piše Tomislav Klauški za 24 sata.