Smanjivanje znojenja na daljinski

Postavljanje vanjskih jedinica klima-uređaja (također i satelitskih antena) na pročelja zgrada koja se vide s ceste odnosno ulice bit će zabranjeno, a kazne propisane za kršenje drastične – od 1.000 do 5.500 eura, kako za suvlasnike u zgradama tako i za tvrtke i njihove djelatnike. Zakon se neće primjenjivati retroaktivno. Kažnjeni će biti samo oni koji ubuduće tako postave klima-uređaj. Dakle, netko tko će montirati klimu neće je moći staviti na pročelje, a susjed koji ju je montirao prije godinu dana imat će je i dalje. Iako i sami monteri pozdravljaju zakon, i dalje ostavlja neke nedoumice. Što će oni čiji stanovi gledaju samo prema cesti? Umirat će od vrućine. Time će i njihovi stanovi postati jeftiniji na tržištu. Najbolje na balkon ili na krov, ali to nije uvijek moguće – kaže vlasnik jedne tvrtke za montažu klima uređaja, koji smatra kako bi zakonom trebalo propisati da se vanjske jedinice klima-uređaja smiju postavljati samo po rubovima zgrada “da budu u nekoj ravnoj liniji, da bude simetrija, a ne ovako…”. N1