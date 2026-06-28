Smanjivanje znojenja na daljinski
Klima uređaji spašavaju živote tijekom toplinskih valova, ali valja biti oprezan
Klimatizacija dokazano spašava živote tijekom toplinskih valova, smanjuje smrtnost pacijenata te poboljšava kognitivne funkcije i radnu memoriju. Ipak, nepravilna uporaba donosi zdravstvene rizike. Suhi zrak isušuje sluznicu i uzrokuje dehidraciju, dok neodržavani uređaji postaju izvor opasnih bakterija poput legionele i plijesni. Nagli prijelazi s vrućine na hladnoću opterećuju srce i dišne puteve, a stalni boravak u rashlađenom prostoru slabi prirodnu sposobnost tijela da se prilagodi toplini. Ključ sigurnosti leži u redovitom čišćenju filtera, umjerenoj temperaturi (22–26 °C) i povremenom provjetravanju. Index