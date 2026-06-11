Bolje je da ostane hladno, za naše dobro
Klimatski šok na Antarktici: Izmjerena rekordna temperatura usred zime, čak za 20 stupnjeva veća od prosječne
Ovaj ekstremni toplinski val, potaknut snažnim sjevernim vjetrovima povezanim s klimatskim promjenama, donio je trotjedne temperature iznad nule. Zimski snijeg i led na Antarktičkom poluotoku zamijenili su blato i kiša, što uzrokuje netipično otapanje ledenjaka u ovo doba godine. Znanstvenici upozoravaju da ova anomalija odražava opasne dugoročne trendove koji ubrzavaju klimatski slom, ugrožavaju stabilnost ledenjaka i usporavaju globalnu cirkulaciju oceana. Index