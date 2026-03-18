Dijeta na polarni način
Preživljavanje na -20 °C: Antarktički mikrobi crpe energiju izravno iz atmosfere
Znanstvenici su otkrili da mikroorganizmi na Antarktici opstaju tijekom mračnih zimskih mjeseci koristeći proces autotrofije – “hvatanja” vodika i ugljikova monoksida iz zraka. Ovo je važno jer dokazuje da život u ekstremnim uvjetima ne ovisi isključivo o fotosintezi i Suncu, već mikrobi sami stvaraju biomasu iz atmosferskih plinova čak i na -20 °C. Istraživanje objavljeno u The ISME Journal ukazuje na to da će zbog klimatskih promjena ovi mikrobi trošiti i do 35 % više vodika, što ih čini ključnim, ali nedovoljno istraženim regulatorima globalnih atmosferskih procesa. tportal