Vremenska kapsula u ledu
Što se nalazi ispod bijelog sloja snijega i leda Antarktike? Jezera i život
Ispod kilometarskih naslaga antarktičkog leda krije se fascinantan svijet subglacijalnih jezera (poput Vostoka i Whillansa), vulkana i planina. Video novinarka Cleo Abram istražuje kako znanstvenici bušenjem leda putuju kroz povijest; mjehurići zraka zarobljeni u jezgrama služe kao kronika atmosfere od prapovijesti do danas. Otkriće ekstremofila – mikroorganizama koji preživljavaju u potpunom mraku i pod golemim pritiskom – ne samo da mijenja biologiju, već pruža ključne tragove za potragu za životom na ledenim mjesecima poput Jupitera i Saturna. Antarktika nije prazna, već je živi arhiv planeta. Sa zanimljivog sajta Kids Should See This