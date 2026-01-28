Hladno je, ali se ne plaća stanarina
Prilika za posao na Antarktici: traže se kuhari, stolari, majstori, inženjeri…
British Antarctic Survey (BAS) traži zaposlenike za rad na istraživačkim postajama na Antarktici, od znanstvenika do tehničkog i pomoćnog osoblja poput stolara, kuhara i ronilaca. Plaće počinju od 30.244 funti godišnje, a svi troškovi života su pokriveni. Natječaji će se objavljivati do ožujka 2026. godine. Rad u ekstremnim uvjetima donosi izolaciju i izazove, ali i jedinstveno iskustvo života i rada na jedinom kontinentu bez stalnih stanovnika. IFL Science