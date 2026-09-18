Književni mozaik: Pet priča o preživljavanju i nadi - Monitor.hr
Petak (13:00)

Od otočnih trauma do antičkog teatra

Književni mozaik: Pet priča o preživljavanju i nadi

  • Balada o sretnoj osobi (Zoran Ferić) – Emotivan roman o oslobađanju i teškoj integraciji mlade žene s Downovim sindromom nakon dugogodišnje otočne izolacije
  • Radost života (Gisèle Pelicot) – Nadahnjujuća autobiografska priča o pronalasku nade i unutarnje snage nakon globalno poznate osobne tragedije
  • Podčinjavanje Zemlje (Philipp Blom) – Filozofsko-povijesna studija o opasnoj iluziji čovjekova gospodarenja prirodom i ekološkoj krizi
  • Ljubav i šume (Éric Reinhardt) – Francuska drama o ženskoj usamljenosti, toksičnom braku i tragičnim posljedicama jedne zabranjene odluke
  • Slavni podvizi (Ferdia Lennon) – Duhovit povijesni roman o ratnim zarobljenicima koji u rimskim kamenolomima kroz kazalište pronalaze spas

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Iako ga je napisao kao 24-godišnjak, već se naziru glavne stilske odrednice kasnijih slavnih romana “Hell’s Angels” i “Strah i prezir u Las Vegasu”: brza, subjektivna naracija pripovjedača koji je potpuno uronjen u događaj o kojem piše, pri čemu se fakti miješaju s fikcijom, a zbića su preuveličana i ispričana u prvom licu kojem se podjednako može i ne mora vjerovati budući da briše granice stvarnog i izmišljenog – piše na poleđini knjige (MV info). Ovaj je roman desetljećima ležao zaboravljen, a objavljen je tek krajem 90-ih nakon što ga je među Thompsonovim papirima iskopao sam Johnny Depp, koji je kasnije utjelovio glavnog lika u istoimenoj filmskoj adaptaciji iz 2011.

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Ovaj roman, koji mnogi svrstavaju pod “magični realizam”, istražuje vječna pitanja o borbi dobra i zla, prirodi istine te ljudskoj slabosti. Ključna poruka romana bavi se kukavičlukom, koji Bulgakov naziva “najstrašnijim porokom” još od Poncija Pilata. Kroz lik Wolanda i njegove družine, Bulgakov je zapravo ogolio apsurd i okrutnost sovjetskog režima. Cenzura, nestanci ljudi preko noći i opća paranoja u romanu su prikazani kroz satiričnu prizmu “magije”. Pokraj poruka o ljudskoj prirodi i društvu, vjeruje se da se kroz roman Bulgakov obračunao sa svojim suvremenicima, književnom elitom koja nije željela objavljivati njegova djela.

Premda po struci liječnik, život u Sovjetskom savezu bio mu je težak te je živio u stalnom strahu od uhićenja. Bulgakov je na Majstoru i Margariti radio punih dvanaest godina, sve do svoje smrti. U trenucima očaja, prvu verziju romana čak je sam spalio u peći (baš kao što njegov Majstor spali svoj rukopis), no kasnije ga je ponovno napisao iz sjećanja. Roman je diktirao svojoj supruzi Jeleni čak i kada je potpuno oslijepio pred kraj života. Recenzija na Literaturi, The Exiled Soul… roman ima i temu na Forumu