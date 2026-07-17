Ured za šankom, srce na asfaltu
Smoje i Milčec kao gradski kroničari: kavane, birtije i konobe bili su im uredi, to je bio način života
Biti gradski kroničar, barem se tako čini, jedan je od najboljih poslova kojima se čovjek može baviti. Vjerojatno je i pogrešno nazvati poslom nešto što te ispunjava zadovoljstvom, a čime se svakako ne bi bavio da nisi prava osoba za takvo što. Smoje, Milčec i njihovi kolege iz drugih gradova, posebice u Americi gdje je svaki grad koji drži do sebe imao i ima svoje kroničare (Herb Caen – San Francisco, Joseph Mitchell – New York itd.), imali su veliki broj stalnih čitateljica/čitatelja koji su im vjerovali, padali na njihov šarm, humor i poistovjećivali ih s gradom. Taj odnos, veza bili su idealni – kroničarima su trebali čitatelji, a čitateljima kroničari. Vrijeme se, međutim, promijenilo. Booksa