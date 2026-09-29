Kad očima kupujemo više nego želucem
Konferencija “Hrana bez otpada”: U Hrvatskoj se po stanovniku baci 120 kg hrane godišnje
Na konferenciji “Hrana bez otpada” istaknuto je da se u Hrvatskoj godišnje baci 120 kilograma hrane po stanovniku, što je malo ispod prosjeka EU (130 kg). Državni tajnik Zdravko Tušek naglasio je da se ukupno baci oko 480 tisuća tona hrane, pri čemu prednjače kućanstva zbog lošeg planiranja kupnje. Ipak, otpad u prehrambenim sustavima smanjen je za 30-ak posto. Predstavnici Metroa i Jutarnjeg lista poručili su da smanjenje otpada zahtijeva suradnju cijelog lanca – od proizvođača do potrošača – te istaknuli važnost doniranja hrane bankama hrane poput Crvenog križa. HRT