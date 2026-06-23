Zato treba kompostirati
Prvo hrvatsko postrojenje za suhu obradu biootpada: Proizvodit će energiju i gnojivo
U Gospodarskoj zoni Čaporice kod Trilja u završnoj je fazi probnog rada suvremeno postrojenje tvrtke INOVAPRO, vrijedno više od 17 milijuna eura. Riječ je o prvom pogonu u Hrvatskoj koji primjenjuje tehnologiju suhe anaerobne digestije u tunelskim fermentorima. Postrojenje će godišnje prerađivati 12.900 tona biootpada u električnu i toplinsku energiju te kvalitetan organski materijal za tlo. Sustav je potpuno zatvoren i opremljen biofiltrima protiv neugodnih mirisa. Ovaj ekološki projekt prva je faza budućeg Energetskog parka Čaporice, koji planira integraciju sunčanih elektrana i zelenog podatkovnog centra. Agroklub