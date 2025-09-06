Može se s njom uživati na razne načine

Jučer je Deutsche Welle objavio kako je Bundestag izglasao zakon koji će u Njemačkoj, između ostalog dozvoliti: “Uzgoj i posjedovanje određenih količina za osobnu potrošnju dozvolit će se odraslima od 1. travnja ove godine. Odraslim osobama starijima od 18 godina općenito se dozvoljava da u javnom prostoru posjeduju do 25 grama kanabisa za osobnu upotrebu, a smijet će i uzgajati do tri biljke…” Na Bugu podsjećaju kako je konoplja tradicijska biljka u našim krajevima, nekada se uzgajala ne velikim površinama i koristila za brojne industrijske potrebe. Sve više zemalja u svijetu dozvoljava i tzv. rekreacijsko korištenje kanabisa, a one države koje su se prve na to odlučile polučile su i značajnu korist jer su postale poželjna destinacija za brojne turiste iz svog okruženja. Do sada smo u mnogim zakonodavnim stvarima slijedili primjer Njemačke, bit će zanimljivo pratiti hoće li naši, inače po ovom pitanju vrlo konzervativni, političari i u ovom slučaju vidjeti inspiraciju za promjenu dosadašnjeg stava.