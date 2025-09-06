Konoplja – čudesna biljka - Monitor.hr
Danas (09:00)

Može se s njom uživati na razne načine

Konoplja – čudesna biljka

Konoplja je nekad bila obična industrijska biljka za užad i vreće, no danas izaziva rasprave između medicine, zakonodavstva i kulinarstva. Iako se o njoj najčešće govori kroz prizmu marihuane, Cannabis sativa ima tri varijeteta i više od 600 kemijskih spojeva, od kojih 180 kanabinoida. THC i CBD pokazuju potencijal u liječenju upala, bolova, tumora i Alzheimerove bolesti, ali samo u točno doziranim i pročišćenim pripravcima. Istodobno, vlakno od konoplje vraća se u modu, a brašno od konoplje ulazi u kuhinje – od pogače do zlevke. Nenad Raos za Bug


Slične vijesti

05.04. (19:00)

Što je dobro za ptice, još je bolje za ljude

Prezdrava konoplja: sprječava rak i štiti krvne žile

U Leksikonu prehrane iz 1944. konoplja je bila hrana za perad, ali današnja znanost ima drugačije mišljenje. Poljski znanstvenici su usporedili biljne proteinske suplemente i otkrili da konoplja ima najviši antioksidacijski kapacitet među analiziranim sjemenkama, unatoč skromnijem broju polifenola. Osim toga, bogata je omega-3 i omega-6 masnim kiselinama te povoljno djeluje na crijevnu floru i imunološki sustav. Ukratko: nekad za ptice, danas za zdravlje – i to ozbiljno. Nenad Raos za Bug

24.02.2024. (17:00)

Vlak na koji već kasnimo

Marihuana je i dalje za Hrvate tabu, a na kraju će ispasti – pušioničari

Jučer je Deutsche Welle objavio kako je Bundestag izglasao zakon koji će u Njemačkoj, između ostalog dozvoliti: “Uzgoj i posjedovanje određenih količina za osobnu potrošnju dozvolit će se odraslima od 1. travnja ove godine. Odraslim osobama starijima od 18 godina općenito se dozvoljava da u javnom prostoru posjeduju do 25 grama kanabisa za osobnu upotrebu, a smijet će i uzgajati do tri biljke…” Na Bugu podsjećaju kako je konoplja tradicijska biljka u našim krajevima, nekada se uzgajala ne velikim površinama i koristila za brojne industrijske potrebe. Sve više zemalja u svijetu dozvoljava i tzv. rekreacijsko korištenje kanabisa, a one države koje su se prve na to odlučile polučile su i značajnu korist jer su postale poželjna destinacija za brojne turiste iz svog okruženja. Do sada smo u mnogim zakonodavnim stvarima slijedili primjer Njemačke, bit će zanimljivo pratiti hoće li naši, inače po ovom pitanju vrlo konzervativni, političari i u ovom slučaju vidjeti inspiraciju za promjenu dosadašnjeg stava.

16.02.2024. (18:00)

Ekološki i zdrave kuće

Europa i Amerika se okreću konoplji: Kuće izgrađene od ‘zelenih’ cigli sve traženije

Cannabis sativa, biljka s tisuću i jednom molekulom, koja ima dugu tradicju i široku primjenu – kao narodni lijek, izvor tekstilnih vlakana za odjeću i izradu užadi ili začepljivanje rupa na brodovima. Cementna industrija odgovorna je za otprilike 8% emisija ugljikovog dioksida koje zagrijavaju planet, uz probleme stvorene nepropusnim površinama i niskim izolacijskim ili R-vrijednostima. Stručnjaci diljem svijeta sve su svjesniji da, ako želimo smanjiti emisije stakleničkih plinova, treba djelovati na svim područjima pa tako i u građevini. Građevinski materijal izrađen od konoplje u kombinaciji s vapnom očito je rješenje za građenje s niskim ugljičnim otiskom i pozitivnim utjecajem na klimu. Naime, konoplja tijekom uzgoja može apsorbirati do 15 tona CO2 po hektaru, kroz fotosintezu, što je dvaput više od šume koja raste na istoj površini. Green

14.01.2024. (14:47)

Domaći uzgajivač konoplje: U ovoj biljci je budućnost, samo bi naš zakon trebalo mijenjati

04.07.2023. (09:00)

Trstina erste klas

Građevine od konoplje

Brzorastuća biljka obnovljivi je resurs, sa svojstvima hvatanja CO2. U građevinarstvu obično ima oblik “konopljinog betona” (također poznatog kao vapneni konopljin beton), čvrstog materijala koji se dobiva miješanjem konopljinog trna – drvenaste jezgre biljke – s vezivom napravljenim od vode i vapna. On ima veliku toplinsku masu, što ga čini idealnim izolacijskim materijalom koji poboljšava energetsku učinkovitost zgrada i smanjuje emisije stakleničkih plinova. Iako po svemu sudeći idealan građevinski materijal, brojni su izazovi pred njezinom širom primjenom, od državne regulacije, tehničke certificiranosti i ostalih mjera koje bi omogućile njezinu širu dostupnost. BBC

18.05.2022. (14:00)

Dajte da raste

Razni otpori u pravosuđu koče industriju konoplje vrijednu pet milijardi eura godišnje

Uzgoj industrijske konoplje isplativiji je nego uzgoj suncokreta, kukuruza i soje, a iako Hrvatska trenutno ima najliberalnije zakone u Europi glede uzgoja industrijske konoplje, što je privuklo brojne nove uzgajivače i proizvođače, to je još uvijek daleko od idealnih brojki, jer Hrvatska ima puno veći potencijal za uzgoj konoplje. Iskoristivost biljke je gotovo 100 posto, a od stabljike, cvijeta i sjemena može se proizvesti više od 20 tisuća različitih proizvoda. Ono što najviše koči jači razvoj industrijskog modela uzgoja u Hrvatskoj u ovom trenutku je nedostatak adekvatnih pogona za preradu stabljike. Iako smo krenuli dobrim zakonom koji dozvoljava uzgoj konoplje, još je pravnih prepreka koji koče dekriminalizaciju biljke. To bi, po nekima, mogao biti unosna gospodarska grana poput turizma. Lider

25.12.2021. (08:00)

Nije 'Kuća cveća', ali...

U Srbiji izgrađena prva kuća od konoplje

Na farmi “Bela reka” pilot projekt je uspješno realiziran, pa je tamo sada postavljena kuća od konoplje, koja je ujedno i prva takva izgrađena u ovom dijelu Europe. Arhitekti koji su radili na projektu su srpsko-švicarski tim Ljubica Arsić i Daniel Fuchs, a početak gradnje bio je 2017. godine. Radi što boljeg iskorištavanja sunčevog kretanja i pogleda koji se pruža prema planinskim lancima u daljini, kuća je izdužene forme i proteže se iznad višeg platoa, praktički lebdeći nad pejzažom. Kako bi kuća imala što više prirodne svjetlosti, prozori su napravljeni od vrha do dna kuće, a kuća ima dva kata i pritom je glavni dio kuće upravo na drugom katu. Green

18.12.2021. (23:00)

Male doze protiv nervoze

Za opuštenije blagdane, berlinski metro putnicima nudi jestive karte od konoplje

Blagdani znaju biti dosta stresni, a kako bi barem djelomično opustio svoje putnike, berlinski javni prijevoznik BVG nudi jestive karte s uljem konoplje. “Na ovaj način možete bez muke putovati Berlinom cijeli dan, a zatim jednostavno progutati svoj božićni stres zajedno sa svojom kartom”, rekli su iz BVG-a.
Dostupne u korisničkim centrima diljem Berlina, ulaznice su napravljene od jestivog papira koji je natopljen s “ne više od tri kapi” ulja konoplje – za koje BVG kaže da “ima smirujući učinak.” Karte koštaju 8,80 eura i dopuštaju neograničeno putovanje javnim prijevozom u Berlinu 24 sata. BVG je također dodao da su potpuno legalne jer je riječ o kanabisu koji se uzgaja za medicinske potrebe. Green

12.12.2021. (18:00)

Nisu halucinogene

Baka i unuk osmislili eco-friendly tenisice od konoplje

8000Kicks se prvi put pojavio na tržištu 2019., ali priča o tome kako je počeo datira još iz 2018. – kada se Carreira vratio kući iz London, gdje je vodio malu komunikacijsku tvrtku. Kako se vratio u svoju četvrt u rodnom gradu i skromnoj zajednici u Santarému u Portugalu, odlučio je pokrenuti posao sa svojom bakom. Imala je više od 50 godina iskustva u stvaranju materijala za tekstilnu industriju i danas je od velike pomoći tijekom kreativnog procesa. Otília je objeručke prihvatila sudjelovati u iznenađujućem planu svog unuka da naprave cipele od konoplje. Za uzgoj konoplje potrebno je pet puta manje vode od pamuka, na usjevima se ne koriste kemikalije koje štete ekosustavu, biljke apsorbiraju CO2, biljka ima minimalan utjecaj na tlo i konoplja je općenito jedan od najtrajnijih materijala na planetu. Green

View this post on Instagram

 

A post shared by 8000Kicks (@8000kicks)