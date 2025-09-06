Može se s njom uživati na razne načine
Konoplja – čudesna biljka
Konoplja je nekad bila obična industrijska biljka za užad i vreće, no danas izaziva rasprave između medicine, zakonodavstva i kulinarstva. Iako se o njoj najčešće govori kroz prizmu marihuane, Cannabis sativa ima tri varijeteta i više od 600 kemijskih spojeva, od kojih 180 kanabinoida. THC i CBD pokazuju potencijal u liječenju upala, bolova, tumora i Alzheimerove bolesti, ali samo u točno doziranim i pročišćenim pripravcima. Istodobno, vlakno od konoplje vraća se u modu, a brašno od konoplje ulazi u kuhinje – od pogače do zlevke. Nenad Raos za Bug