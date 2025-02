A možda nas ipak samo zaobiđe

Ne trebamo se bojati asteroida, premali je. No, u slučaju udara, to je ‘grad kiler’ asteroid, objekt koji je jako lokalno opasan. Može se dogoditi, ako bude totalna pegula i mi nesposobni braniti se od njega, da tog 22.12.2032. udari recimo u Accru u Africi i bude 4 milijuna mrtvih. Vjerojatnost za to je izuzetno mala. Nama je uvijek opasno ono što ne poznamo, imamo još 200 statistički većih opasnosti za koje ne znamo gdje su. Od 2028., kad se bude definitivno znalo imamo li udar ili ne, imamo 4 godine da mu pošaljemo presretače da ga se uništi. I to nije objekt koji mi ne znamo uništiti, mi smo 2022. već uništili jednog – umiruje Korado Korlević za Novu tv. Forum