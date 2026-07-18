Najgore je kad se osjećaš preVARen
Kostanić: Je li nogomet pokVARen?
Od samog uvođenja do danas VAR prate dva ključna prigovora. Prvi se tiče doživljaja igre i najčešće se taj prigovor oblikuje tako da se kaže da je “VAR ubio emociju”. U najpoznatijoj inačici: zabije se gol, proslavi se i onda ga VAR poništi. Nadoknada koju smo dobili za ubijanje emocije – ispravna sudačka odluka – ne smatra se dovoljnom kompenzacijom ili uopće konvertibilnom valutom. Drugi se tiče navodno dostupnijeg prostora za manipulaciju. Sama naknadnost odluke i scenografija “duboke države” paradoksalno su pridonijeli tome da se načelno transparentniji proces učini mračnijim i “zakulisnijim”.
Problem s VAR-om je strukturne naravi. Njegova naknadnost nas tjera da krimene – prekršaje ili zaleđa – prije postignutog gola ne procjenjujemo prema pravilima igre već kao konkurenciju proživljenom iskustvu samog gola. Stvara se razumljiv ljudski dojam da usputni prekršaj, minimalno zaleđe ili dlaka kose nisu dovoljni da ponište važan ili lijep gol koji smo vidjeli i emocionalno obradili. VAR nas dovodi u situaciju da sporne situacije ne gledamo sukladno pravilima već po osjećaju pravde. I to po filmskom osjećaju pravde. Marko Kostanić za Novosti