Danas (18:00)

A čuli smo i za legendu o Trojanskom konju pa pušemo i na hladno

Investicija je, dakle, dio retoričkog arsenala kojim se ekonomija nastoji depolitizirati. Sama upotreba te riječi ekonomski proces približava onom tehnološkom. I samim tim neupitnim jer, kako narod kaže, tehnologija uvijek ide naprijed. Investicija služi i kao šifra ozbiljnosti: o njoj možete govoriti samo ako ste upućeni, ili barem odajete dojam, u kompleksne matematičke formule na kojima navodno počiva ekonomija ili imate dovoljno novca ili imovine da u investiciji kao procesu možete sudjelovati.

Svi ostali su ili nelegitimni ili naivni sudionici u raspravi. Ne čudi stoga ni što se koristi riječ “investitor” kao eufemizam za kapitalista, a ni pojava niza članaka kada se ti sudionici uključe u raspravu pod naslovom: zašto smo protiv investicija? Kao da smo protiv nekakvog zakona fizike. Prosvjednici žive u ekonomski zapuštenom kraju, a birali bi investicije kako im paše ili kako im se sviđa. Kao da je riječ o razmaženoj djeci koja ne žele jesti kupus za ručak, a roditelji im drugi sigurno neće skuhati.

Pa su tako Lucijan Carić i Marko Rakar, ljudi koje se sigurno ne može optužiti za mržnju prema svemu investicijskom, tekstovima i intervjuima ukazali na niz upitnika koji stoje iznad predstavljenog projekta. Ti su upitnici energetske, infrastrukturne, logističke, tržišne i ekološke naravi… Marko Kostanić za Novosti


06.04. (17:00)

Lopta im je core biznis, ovo je sa strane

Sportaši kao investitori: Luka Modrić ulaže u pivovaru, Nikola Jokić u konje

Moderne sportske zvijezde više nisu samo sudionici, već i suvlasnici industrije zabave, medija i tehnologije. Dok se kapital u regiji još uvijek primarno slijeva u nekretnine i ugostiteljstvo, primjeri Luke Modrića (craft pivovara) i Nikole Jokića (konjički sportovi) pokazuju zaokret prema brendiranju i osobnim strastima. Iako zapadni sportaši poput LeBrona Jamesa već godinama upravljaju fondovima, domaći igrači polako ulaze u startup svijet. Cilj je jasan: pretvoriti kratkotrajnu sportsku slavu u dugoročnu financijsku sigurnost i strateški utjecaj izvan stadiona. Financije

14.01. (09:00)

Algoritmi računaju, ljudi naplaćuju

Umjetna inteligencija i ulaganje: koristan alat, ali ne i financijski savjetnik

Sve više malih ulagača koristi alate umjetne inteligencije poput ChatGPT-a pri donošenju investicijskih odluka, ponajprije radi uštede vremena i novca. Iako AI može biti vrlo koristan za edukaciju, strukturiranje razmišljanja i analizu javno dostupnih informacija, regulatori upozoravaju da takvi alati nisu ovlašteni za davanje investicijskih savjeta. Najveći rizici su halucinacije, manjak osobnog konteksta i izostanak odgovornosti. Zaključak je jasan: AI može pomoći u razumijevanju tržišta, ali konačne odluke trebaju ostati u rukama ulagača i profesionalnih savjetnika. tportal

12.12.2025. (19:00)

Tko ne voli rollercoaster, nek ostane na zemlji

Pad tržišta kriptovaluta otvara vrata dugoročnim investitorima

Tržište kriptovaluta, koje je trenutno u padu, izgubilo je preko 600 milijardi dolara u zadnja dva mjeseca zbog makroekonomske neizvjesnosti, Trumpovih carina, niže likvidnosti i regulacija poput EU MiCA-e. Stručnjaci kažu da je pad duboka, ali zdrava korekcija unutar dužeg ciklusa, dok se pravila kriptotržišta približavaju klasičnim burzama. Dugoročni ulagači vide ovo kao priliku, dok je kratkoročno trgovanje rizično. Stabilni oporavak očekuje se iduće godine, iako nesigurni globalni uvjeti mogu izazvati nastavak volatilnosti. Lider

07.12.2025. (23:00)

Kad 1% godišnje može pojesti 18.000 € - tko kaže da sitnice ne štete?

Kako naknade jedu vaš prinos: ulaganje bez boli

Visina troškova ključna je u investiranju: čak i male razlike u naknadama značajno umanjuju dugoročne prinose. Samostalno ulaganje godišnje troškove drži oko 0,5%, digitalne platforme do 1,5%, dok aktivno upravljanje može dosegnuti 2–3% plus dodatne naknade. Promotivne godine bez naknade mogu donijeti stotine eura uštede. Porez na kapitalnu dobit u Hrvatskoj oslobađa dobit nakon dvije godine. Kombinacija niskih troškova i porezne discipline ključno je za maksimiziranje neto prinosa. Lider

30.11.2025. (18:00)

Kad država shvati da građani ne vole Excel – pa im ponudi financijsku omotnicu

Investicijski računi: Novi pokušaj oživljavanja domaćeg tržišta kapitala

Strategija razvoja tržišta kapitala predviđa uvođenje investicijskih računa s poreznim pogodnostima kako bi se povećala likvidnost Zagrebačke burze i privukli mali ulagači. Trenutni sustav obeshrabruje građane zbog složenog obračuna poreza i visokih davanja. Kao uzor se ističe finski model, koji omogućuje trgovanje bez trenutnog oporezivanja i naplatu poreza tek pri povlačenju dobiti. Slične modele nedavno su uveli Slovenija, Belgija i Švicarska. Hrvatska radna skupina priprema prijedlog do kraja 2025., a prvi investicijski računi očekuju se krajem 2026. tportal

23.10.2025. (20:00)

Od madraca do burze – štednja konačno izlazi na tržište

Vlada i Hanfa ubrzavaju razvoj tržišta kapitala: građani sve važniji ulagači

Na konferenciji “Izazovi promjena” u Rovinju istaknuto je da hrvatsko tržište kapitala ulazi u novu fazu, uz strateški okvir razvoja do 2030. i prvi akcijski plan za 2025.–2026. Ministar financija Marko Primorac poručio je da tržište kapitala postaje ključan alat gospodarskog razvoja, dok Hanfa najavljuje model investicijskih računa po uzoru na Finsku. Građani već drže 8,5 % javnog duga kroz “narodna izdanja”, a nova inicijativa “PutNaTržište” omogućit će poduzetnicima testiranje IPO-a bez rizika. Burze bilježe rekordne stope rasta prometa. Poslovni

20.10.2025. (22:00)

Kad fiat zakuha, Bitcoin se hladi u sefu

Hiperbitcoinizacija možda već tiho počinje – institucije napuštaju fiat, okreću se Bitcoinu

Makroinvestitor Dan Tapiero upozorava na moguće početke hiperbitcoinizacije usred rasta cijene zlata, slabljenja fiat valuta i sve većeg institucionalnog interesa za Bitcoin. Cijena zlata probila je povijesne rekorde, dok Bitcoin bilježi povlačenje s burzi i rast hashratea. Investitori traže sigurnost u “tvrdoj” imovini, a sve više institucionalnih fondova uključuje Bitcoin u svoje portfelje. Skok povjerenja u digitalnu imovinu sugerira da se monetarna promjena već događa – tiho, ali neizbježno. CryptoSlate, Index

06.05.2025. (12:00)

Kad 94-godišnjak težak 100 milijardi kaže “ne troši glupo”, poslušaš

Buffettova desetka: investicijski bonton za one koji ne vole gubiti novac

  1. Ne gubi novac. Pravilo broj 1 i broj 2.
  2. Kupuj izvrsne tvrtke po razumnoj cijeni. Kvaliteta prije rasprodaje.
  3. Uloži u sebe. Ti si svoj najbolji dioničar.
  4. Budi pohlepan kad su drugi u strahu. Kupuj dok drugi grizu nokte.
  5. Ulaži samo u ono što razumiješ. Ako ne znaš kako Zara zarađuje – ne ulaži.
  6. Misli dugoročno. Omiljeni horizont ulaganja: zauvijek.
  7. Koristi jeftine indeksne fondove. Ne moraš biti genij – samo dosljedan.
  8. Ne ulaži posuđenim novcem. Nema smisla riskirati ono što imaš za ono što ti ne treba.
  9. Dionica = dio poduzeća. Ne igraj se burzovnim horoskopima.
  10. Drži maržu sigurnosti. Kupi ispod stvarne vrijednosti i spavaj mirno.
16.03.2025. (20:00)

Brzi put do bogatstva (za nekog drugog)

Lažni brokeri mogu vam ući i u račun i pretvoriti vas u praonicu novca

Sve je više građana koji mogu posvjedočiti o telefonskim pozivima u kojima im se predlaže da ulože novac u dionice. Iako tvrde da rade za inozemne brokerske kuće, najčešće se radi o prevarantima čiji je cilj da uplatite novac na račun. Potencijalne žrtve ne ‘pecaju‘ se samo putem telefona. Primjerice, nedavno se pojavio oglas za ulaganje u dionice Jadranskog naftovoda ‘uz jamstvo države‘. – Kod takvih objava često nije moguće sa sigurnošću utvrditi identitet osoba koje stoje iza njih. Pregledom sadržaja utvrđeno je da se ne radi o ulaganjima putem ovlaštenih društava za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti. Putem softvera prevaranti dolaze i do pristupa mobilnom bankarstvu čime vlasnik računa postaje ‘financijska mula‘. Lider

06.12.2024. (15:00)

Bitcoin: digitalni Manhattan?

Istaknuti ulagač u Bitcoin: U ovom će ciklusu doseći 150.000 do 320.000 dolara, dok bi u budućnosti mogao premašiti i milijun

Hrvoje Prpić za Večernji ističe da je bitcoin “digitalno zlato” namijenjeno dugoročnom ulaganju, uz savjet da prodaju treba razmotriti nakon pada od 20% s vrhunca. Naglašava važnost strpljenja i cikličke prirode bitcoina, dok za druge kriptovalute, poput Ethereuma, nije jednako optimističan. Njegova strategija uključuje i preusmjeravanje zarade u S&P 500. Bitcoin vidi kao zalog budućnosti, poput zemljišta na Manhattanu: rijetki ga prodaju, a cijena samo raste. Bitcoin se ne kupuje na razdoblje manje od deset godina, zaključuje. Poslovni