Anđeli bez krila, ljudi bez nade, sustav bez alibija
Krasznahorkai u svom nobelovskom govoru opisuje „nove anđele“ kao simbole nade
Ovogodišnji dobitnik Nobela za književnost u svom govoru počinje spomenom anđela: običnih, tiših, bez poruka – kao odraz svijeta u kojem je komunikacija urušena, a tehnologija preuzima mjesto transcendencije. U drugom dijelu razmatra povijest ljudskog dostojanstva i kritizira modernog čovjeka koji je izgubio vjeru, maštu i pamćenje. Treći dio donosi metaforu berlinskog U-Bahna u kojoj Dobro nikad ne dostiže Zlo, a autor se pita kada će potlačeni pokrenuti sustavnu, nenasilnu pobunu. Na kraju priznaje da je ipak govorio o – nadi. Booksa