Kad beskrajna rečenica dobije Nobelovu točku

Nobel za Lászla Krasznahorkaija – majstora apokalipse i beskrajne rečenice
Njegova proza, poznata po beskrajnim rečenicama i apokaliptičnoj atmosferi, istražuje granice jezika, smisla i ljudske upornosti. Hrvatski izdavač OceanMore, koji objavljuje njegova djela od 2014., najavljuje i novi prijevod romana Herscht 07769, napisanog u jednoj jedinoj rečenici. Krasznahorkai bi uskoro trebao stići u Pulu, gdje će s hrvatskom publikom obilježiti trenutak koji je – kako mnogi kažu – odavno bio zaslužen.