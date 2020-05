Zloba iza naočala

Naš stožer je obavio sjajan posao, stručno i predano. Imali su i pogrešnih procjena, no rado ću zaboraviti greške. Pogledajte semafor. Za neke stvari nisu krivi, ali za uspjehe su zaslužni, a sad se uz njih žele svrstati i oni koji su rizike i odluke kukavički zaobišli. Sad kad hȕja prođe, odjednom će se pojaviti stotine zaslužnih. No bitno je to da će se zaboraviti sve što smeta izbornoj retorici. U interesu buduće vlasti – Josip Kregar (koji ne navodi da su izbori najesen).