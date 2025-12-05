Šetnja: najstariji low-key način mijenjanja svijeta
Kultura hodanja kroz stoljeća i identitete
Knjiga Hodanje Dubravke Zime prikazuje hodanje kao kulturni, društveni i politički fenomen, od hodočašća i procesija do flânera i prosvjednih povorki. Koristeći književne zapise, filozofske eseje i povijesne izvore, autorica analizira kako su rod, klasa i društvene norme određivali tko smije hodati, gdje i zašto. Posebnu pažnju daje ženskom iskustvu kretanja gradom te razvoju urbanog identiteta kroz šetnje. Hodanje se prikazuje kao praksa koja oblikuje subjektivnost, društvene odnose i kolektivne akcije, istodobno otkrivajući brojne lokalne povijesne detalje. Ideje