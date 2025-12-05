Šetnja: najstariji low-key način mijenjanja svijeta

Ispred Klovićevih dvora osvanuli su grafiti s porukama u podršku Palestini, i to u vrijeme izložbe umjetnina izraelske zaklade. S tportala su pitali povjesničare umjetnosti i umjetnike za komentar:

Uz svo poštovanje klasicima moderne umjetnosti i uz svo razumjevanje institucije kojoj je glavni cilj prezentacija umjetničkih djela javnosti, postoji nešto što se zove društvena odgovornost, na što se danas sve više zaboravlja u umjetnosti. Picasso nije želio ‘Guernicu’ izložiti u Španjolskoj dok su na vlasti bili Francovi fašisti.’

‘U ovom trenutku, kada država Izrael sprovodi monstruozan genocid nad palestinskim stanovništvom izložiti zbirku milijardera koji glasno podržava taj pokolj je u najmanju ruku neodgovorno i bezosjećajno. S druge strane, uvijek sam mislio kako autora treba odvojiti od djela. Degas je bio žestoki antisemit, a evo jedan žestoki cionist izlaže njegovu balerinu… – rekao je Feđa Gavrilović, povjesničar umjetnosti.