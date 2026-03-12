Ipak se ne planira kandidirati, zasad

Aktivizam prema Taylor Swift: dio brenda - kontroliran, performativan i pažljivo uklopljen u sustav koji navodno kritizira - Monitor.hr
Aktivizam prema Taylor Swift: dio brenda – kontroliran, performativan i pažljivo uklopljen u sustav koji navodno kritizira

Swiftino političko istupanje u javnost zabilježeno je u dokumentarcu Miss Americana (2020), gdje pri kraju izjavljuje: “Želim voljeti šljokice i ukazati na dvostruke standarde našega društva”. U dokumentarcu The End of An Era Swiftin izostanak angažmana oko zajednica kojima nominalno pruža podršku ostavlja gorak okus u ustima. Dok se prije činila spremnom žrtvovati svoju reputaciju javnim političkim istupanjem i zalaganjem za prava LGBTQ+ zajednice, Swift u periodu Eras turneje suzdržava se od političkih komentara te naglašava kako je njezin posao uoči predsjedničkih izbora osigurati svojim fanovima mogućnost eskapizma. Iako je javno pružila podršku Kamali Harris u odnosu na Trumpa, takvi istupi su joj postali rijetki i kratkotrajni.

Nitko ne očekuje od slavnih osoba da budu vođe revolucije, razriješe međunarodne konflikte, niti donesu mir u svijetu. Ono što se očekuje da, ako su se već odlučili politički angažirati da to i nastave; da iskoriste svoje platforme i društveni, ekonomski i kulturni kapital koji posjeduju te javno ukažu na nepravde i podrže projekte i/ili osobe koje se zalažu za opće dobro.

Ona bira kada će i o čemu progovoriti, a kada će šutjeti; kada će jasno zagovarati prava žena i queer osoba, a kada neće; kada će biti Miss Americana, a kada Mrs. Trad Wife. Upravo ta mogućnost izbora – da govori ili šuti bez neposrednih posljedica – otkriva granice liberalnog feminizma. Ona ima pravo na izbor, no vraćajući se na status quo, Swift pokazuje da društveni i politički problemi s kojima se, među ostalom, i njezini fanovi susreću nisu toliko bitni – sve dok se direktno ne tiču nje same. Kulturpunkt


