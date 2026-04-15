Od Trbovlja do Sjeverne Koreje (i natrag)

Nismo baš imale veliki budžet, ali planovi za terasu bili su golemi: farbanje zidova i podnih pločica, tenda, novi namještaj… -kaže Vanja Došen za Haus, davši “budget-friendly” posao svojoj sestri. Žena je, srećom luda scenografkinja i živi za to da joj netko uvali neki neugledan prostor koji će, najčešće u malo vremena i za malo novca, transformirati u čudo. U nekoliko dana tu otužnu, žućkastu i neprivlačnu izbu transformirala je u punokrvnu terasu; uzbudljivu, lijepu, primamljivu. Problem sunca, koje u prijepodnevnim satima od tog poluzatvorenog prostora stvara kotao koji ubija svaku biljku, riješila je predivnom tendom koju je sama osmislila, ružne crveno smeđe pločice na podu prefarbala je u crno bijele kocke, raznih krupnih otpada po gradu dovukla je košare, police i drvene kutije u koje smo presadili biljke, pa cijelu stvar upotpunila onim mojim foteljama iz Ikee… za sve skupa 250 eura.