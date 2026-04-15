Od Trbovlja do Sjeverne Koreje (i natrag)
Laibach u HDD-u: Dizajn kao oružje kolektivne mistifikacije
Još se prošli mjesec mogla pogledati izložba o Laibachu, i to s fokusom na dizajn – od plakata preko omotnica ploča, do različitih predmeta, uzoraka i znakova koji su obilježili njihovo djelovanje i njihovu medijsku i scensku pojavnost učinili prepoznatljivom. Izložba Laibach: Dvorana zrcala 1980–1995. tematizira prvih petnaest godina djelovanja multimedijskog kolektiva Laibach, istražujući i ispitujući kompleksne odnose umjetnosti i politike, ideologije i medijske industrije u njihovom djelovanju od samih početaka u socijalističkoj Jugoslaviji do međunarodnog proboja; kroz promjene lokalnog ali i međunarodnog konteksta te savladavanje konceptualnih izazova koje su za njihovo djelovanje postavljali raspad SFRJ i ratovi devedesetih. Vizkultura donosi dosta bogatiji pregled.