Danas (13:00)

Kad ne znaš bi li na tome sjedio ili uokvirio

Prostoria oživljava futurizam Vjenceslava Richtera

Dezeen piše o hrvatskom brendu Prostoria, iz kojeg su na sajmu Salone del Mobile predstavili kolekciju „Revisiting Richter”. Tvrtka je prvi put industrijski proizvela namještaj temeljen na nacrtima i prototipovima velikog arhitekta Vjenceslava Richtera. Budući da mnogi izvorni komadi nisu sačuvani, dizajneri su koristili „forenzičku” metodu rekonstrukcije iz starih fotografija i arhiva. Rezultat je spoj modernističkog idealizma i suvremene ergonomije. Kolekcija uključuje legendarne stolice s briselskog paviljona iz 1958. te fotelje iz hotela Adriatic, čime je Richterova vizija konačno postala dostupna široj javnosti. Buro247, HRT


Slične vijesti

15.04. (20:00)

Od Trbovlja do Sjeverne Koreje (i natrag)

Laibach u HDD-u: Dizajn kao oružje kolektivne mistifikacije

Još se prošli mjesec mogla pogledati izložba o Laibachu, i to s fokusom na dizajn – od plakata preko omotnica ploča, do različitih predmeta, uzoraka i znakova koji su obilježili njihovo djelovanje i njihovu medijsku i scensku pojavnost učinili prepoznatljivom. Izložba Laibach: Dvorana zrcala 1980–1995. tematizira prvih petnaest godina djelovanja multimedijskog kolektiva Laibach, istražujući i ispitujući kompleksne odnose umjetnosti i politike, ideologije i medijske industrije u njihovom djelovanju od samih početaka u socijalističkoj Jugoslaviji do međunarodnog proboja; kroz promjene lokalnog ali i međunarodnog konteksta te savladavanje konceptualnih izazova koje su za njihovo djelovanje postavljali raspad SFRJ i ratovi devedesetih. Vizkultura donosi dosta bogatiji pregled.

03.07.2025. (01:00)

Što zapravo plaćamo?

Ove reklame za WWF izradio je ChatGPT

Kampanja “Hidden cost” (skriveni trošak) koju je pokrenula Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) podsjeća nas kako su zbog nekih proizvoda, koje svakodnevno koristimo, dodatno ugrožene neke vrste životinja (zbog načina nakoji se proizvode). Umjesto grafičkih dizajnera, za izradu poruka u ovoj su kampanji korišteni servisi umjetne inteligencije, u prvom redu ChatGPT, a rezultati su u najmanju ruku zanimljivi. Digital Synopsis 

08.03.2025. (14:00)

Kad se arhitektura i dizajn spoje s povremenim utapanjem likova

Kako su Simsi utjecali na generaciju kreativaca – od umjetnika, arhitekata do dizajnera i ilustratora

The Sims, legendarna simulacija života, ostavila je dubok vizualni trag u umjetnosti, dizajnu i pop-kulturi. Od realističnih interijera u Airbnb reklamama do mračnih distopija Nicolete Mureş, igra je inspirirala generacije kreativaca. Isometrijska perspektiva, nostalgična estetika i mogućnost oblikovanja prostora učinili su je moćnim alatom za umjetnike, arhitekte i ilustratore. The Sims nije samo igra – to je beskrajno igralište za kreativni izražaj, gdje je granica između virtualnog i stvarnog svijeta sve tanja. Mnogim umjetnicima i dizajnerima bila je odskočna daska za istraživanje prostora, likova i estetike, od isometrijske perspektive do mračnih distopijskih tema. It’s nice that

18.01.2025. (13:00)

I korice su važne

Hrvatska lijepa knjiga: Nagrađene knjige s najljepšim naslovnicama 2024.

Na natječaj je pristiglo čak 197 izdanja, od kojih je prosudbeno povjerenstvo izabralo njih 12, a među njima se našla i knjiga uz dizajnerski potpis Zorana Đukića i studija đkć – Grad je sinteza Saše Šimprage (link). Među odabranim knjiga su Designing in Coexistence – Reflections on Systemic Chang objavljena u izdanju Udruženja hrvatskih arhitekata kao rezultat istraživanja u sklopu Hrvatskog paviljona na 18. Venecijanskom bijenala, čiji dizajn potpisuje Niko Mihaljević (više ovdje), te Krešimirac autora Dina Igreca i Sonje Leboš u nakladi Udruge za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja, a za čije je oblikovanje knjige zaslužna Tessa Bachrach Krištofić (ovdje). Vizkultura

11.08.2024. (00:00)

Tko kaže da renoviranje mora koštati?

Ovako izgleda ‘budget-friendly’ renovirana terasa kad ju preuredi – scenografkinja

Nismo baš imale veliki budžet, ali planovi za terasu bili su golemi: farbanje zidova i podnih pločica, tenda, novi namještaj… -kaže Vanja Došen za Haus, davši “budget-friendly” posao svojoj sestri. Žena je, srećom luda scenografkinja i živi za to da joj netko uvali neki neugledan prostor koji će, najčešće u malo vremena i za malo novca, transformirati u čudo. U nekoliko dana tu otužnu, žućkastu i neprivlačnu izbu transformirala je u punokrvnu terasu; uzbudljivu, lijepu, primamljivu. Problem sunca, koje u prijepodnevnim satima od tog poluzatvorenog prostora stvara kotao koji ubija svaku biljku, riješila je predivnom tendom koju je sama osmislila, ružne crveno smeđe pločice na podu prefarbala je u crno bijele kocke, raznih krupnih otpada po gradu dovukla je košare, police i drvene kutije u koje smo presadili biljke, pa cijelu stvar upotpunila onim mojim foteljama iz Ikee… za sve skupa 250 eura. 

21.11.2021. (08:00)

Budućnost stanovanja

Ambiciozan projekt: Gradit će plutajući grad koji može izdržati nalet uragana pete kategorije

Grad Busan u Južnoj Koreji osvarit će snove ljubitelja SF-a i na svojim će prostorima dati izgraditi plutajući grad, a učinit će to dizajner  OCEANIX u suradnji s UN-ovim programom ljudskih naselja (UN-Habitat). Heksagonalne platforme obložene vapnencem proizvodile bi vlastitu hranu, energiju i pitku vodu, a kavezi ispod njih služili bi za uzgoj školjkaša te bi bile otporne na poplave i dizale se s razinom mora, a pedviđen je utrošak oko 200 milijuna dolara i jedan prototip bio bi gotov do 2025. Jutarnji list