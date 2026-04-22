Kad ne znaš bi li na tome sjedio ili uokvirio
Prostoria oživljava futurizam Vjenceslava Richtera
Dezeen piše o hrvatskom brendu Prostoria, iz kojeg su na sajmu Salone del Mobile predstavili kolekciju „Revisiting Richter”. Tvrtka je prvi put industrijski proizvela namještaj temeljen na nacrtima i prototipovima velikog arhitekta Vjenceslava Richtera. Budući da mnogi izvorni komadi nisu sačuvani, dizajneri su koristili „forenzičku” metodu rekonstrukcije iz starih fotografija i arhiva. Rezultat je spoj modernističkog idealizma i suvremene ergonomije. Kolekcija uključuje legendarne stolice s briselskog paviljona iz 1958. te fotelje iz hotela Adriatic, čime je Richterova vizija konačno postala dostupna široj javnosti. Buro247, HRT