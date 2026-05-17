Upališ tutorrial na YouTubeu i deri

Dizajneri uzvraćaju udarac: Popravi sam ono što su drugi pokvarili
Dok države oklijevaju s uvođenjem zakona o pravu na popravak, inovativni dizajneri stvaraju proizvode koje svatko može sam popraviti. Kako piše Dezeen, iako zakoni EU-a pokrivaju tek poneke uređaje, novi val održivog dizajna donosi rješenja za svakodnevicu. Među njima su Kibu dječje slušalice koje se sastavljaju bez ljepila, modularna Spoke sofa s lako zamjenjivim dijelovima te plosnati toster za samostalno sklapanje. Koncept se širi i na tehnologiju kroz potpuno modularno Framework prijenosno računalo te električni automobil ARIA, koji se može servisirati bez stručnog znanja, čime se drastično smanjuje otpad i produžuje vijek trajanja proizvoda.