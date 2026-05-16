Čokoladom protiv digitalne ovisnosti
KitKat ‘zatvor’ za mobitele: Pojedi slatkiš, odmori od mreže
Ogilvy je za KitKat osmislio Break Mode – posebno pakiranje koje nakon čokolade postaje „krletka“ za vaš mobitel. Unutrašnjost omota obložena je slojevima bakra i nikla koji stvaraju Faradayev kavez. Što to zapravo znači? Čim gurnete mobitel unutra, on postaje potpuno “glup”. Materijali blokiraju apsolutno sve signale (pozive, internet, GPS, Bluetooth), pa vas nitko ne može gnjaviti. Umjesto da samo jedete čokoladu, sada doslovno fizički zaključavate digitalni svijet kako biste se stvarno odmorili. Pakiranje traje oko godinu dana, nakon čega se može reciklirati. Dezeen