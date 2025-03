The Sims, legendarna simulacija života, ostavila je dubok vizualni trag u umjetnosti, dizajnu i pop-kulturi. Od realističnih interijera u Airbnb reklamama do mračnih distopija Nicolete Mureş, igra je inspirirala generacije kreativaca. Isometrijska perspektiva, nostalgična estetika i mogućnost oblikovanja prostora učinili su je moćnim alatom za umjetnike, arhitekte i ilustratore. The Sims nije samo igra – to je beskrajno igralište za kreativni izražaj, gdje je granica između virtualnog i stvarnog svijeta sve tanja. Mnogim umjetnicima i dizajnerima bila je odskočna daska za istraživanje prostora, likova i estetike, od isometrijske perspektive do mračnih distopijskih tema. It’s nice that