Život im počinje krštenjem

Lupiga je još davno pisala o lažnim “klinikama za pobačaje”, koje iznose lažne informacije ženama o posljedicama prekida trudnoće. Međutim, do dana današnjeg ništa im se nije dogodilo – još uvijek su tu. Stranice su se samo donekle “uljudile”. No, plašenje žena pod krinkom liječničke ekspertize i aure “pouzdanih” znanstvenih podataka se nastavilo. Sve s ciljem odugovlačenja ili odbijanja od legalnog medicinskog postupka i to predočavanjem neistinitih podataka o njihovom reproduktivnom zdravlju. Oni tvrde kako pobačaji transformiraju zdravu ženu u psihološki raspadnutu ovisnicu, s mnoštvom pratećih tumora i teških oboljenja. Žene kao potencijalne pacijentice imaju zakonsko pravo na razumijevanje i pristup informacijama o medicinskoj intervenciji koju razmatraju, moraju znati gdje im je pobačaj legalno dostupan i kada on to nije. Lupiga