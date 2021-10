Kod djevojaka u dobi do 19 godina lani je zabilježeno 149 legalno induciranih pobačaja ili pobačaja na zahtjev, dok ih je 2005. godine bilo ukupno 355. Ukupno je takvih pobačaja u svim dobnim skupinama u 2005. godini bilo 4,5 tisuća, a lani samo 2,5 tisuće. Do smanjenja je došlo osobito kod mlađih žena, u dobi do 29 godina, kod kojih je broj pobačaja u 15 godina smanjen s 1.600 na 900 godišnje. Uvijek se, međutim, postavlja pitanje sive zone pobačaja. Ukupan broj pobačaja evidentiranih lani u Hrvatskoj tako je iznosio 7.485. 87,7 posto žena koje su se odlučile na pobačaj nije koristilo nikakvu kontracepciju, dok su trudnoće nastale unatoč kontracepcijskim metodama u prosjeku događaju u tek dva do tri posto neželjenih trudnoća… to su neki od podataka iz novog izvješće HZJZ o pobačajima. Novi list