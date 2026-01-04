Možda se robotu stvarno sviđa
Lažne recenzije: AI botovi preuzimaju recenzije i lajkovе
Istraživanja pokazuju da 93% kupaca donosi odluke na temelju online recenzija, a pozitivna ocjena može povećati prihode restorana za 5-9%. Poduzeća brzo shvaćaju priliku: lažni komentari poboljšavaju SEO i rangiranje u pretragama. Googleovi “Local Guides” olakšavaju prijevare jer ne zahtijevaju provjeru identiteta, dopuštajući masovno kreiranje lažnih profila. Umjetna inteligencija omogućuje generiranje tisuća uvjerljivih recenzija u sekundama, s osobnim detaljima i različitim tonovima. Analiza 73 milijuna komentara otkriva kako je njih 14% vjerojatno lažno, a 3% na Amazonu nosi “Verified Purchase” oznaku.Platforme brišu milijune – Google 240 milijuna 2024., Amazon 275 milijuna – ali scammeri se prilagođavaju parafraziranjem stvarnih tekstova. Teorija “mrtvog interneta” dobiva na snazi jer botovi čine 50-60% prometa, generirajući lažne lajkove, komentare i sadržaj. Imperva izvještava da loši botovi rastu petu godinu zaredom, a AI olakšava engagement farming za manipulaciju algoritmima. Do kraja 2026. 90% prometa na internetu moglo bi biti “lažno”. Tema na Forumu