Možda se robotu stvarno sviđa

Lažne recenzije: AI botovi preuzimaju recenzije i lajkovе

Istraživanja pokazuju da 93% kupaca donosi odluke na temelju online recenzija, a pozitivna ocjena može povećati prihode restorana za 5-9%. Poduzeća brzo shvaćaju priliku: lažni komentari poboljšavaju SEO i rangiranje u pretragama. Googleovi “Local Guides” olakšavaju prijevare jer ne zahtijevaju provjeru identiteta, dopuštajući masovno kreiranje lažnih profila. Umjetna inteligencija omogućuje generiranje tisuća uvjerljivih recenzija u sekundama, s osobnim detaljima i različitim tonovima. Analiza 73 milijuna komentara otkriva kako je njih 14% vjerojatno lažno, a 3% na Amazonu nosi “Verified Purchase” oznaku.Platforme brišu milijune – Google 240 milijuna 2024., Amazon 275 milijuna – ali scammeri se prilagođavaju parafraziranjem stvarnih tekstova. Teorija “mrtvog interneta” dobiva na snazi jer botovi čine 50-60% prometa, generirajući lažne lajkove, komentare i sadržaj. Imperva izvještava da loši botovi rastu petu godinu zaredom, a AI olakšava engagement farming za manipulaciju algoritmima. Do kraja 2026. 90% prometa na internetu moglo bi biti “lažno”. Tema na Forumu


Slične vijesti

01.09.2024. (19:00)

Red za ulaznice je nešto veći od očekivanog

Velika je mogućnost da ulaznice za koncert Oasisa kupuju botovi

Preprodavači ulaznica često koriste automatizirani softver kako bi kupili više ulaznica za događaje nego što im je dopušteno, a zatim ih preprodaju po višim cijenama. Obožavatelji Oasisa također su prijavili probleme povezane s padom mrežne stranice dok su pokušavali rezervirati ulaznice u subotu. Korisnici društvenih mreža pišu da su im računi na stranici Ticketmaster suspendirani jer su bili prepoznati kao botovi. tportal

28.03.2024. (12:00)

I see bot people

Botovi u političkim kampanjama: digitalni fenomen koji izaziva zabrinutost

Botovi, automatizirani programi, postaju sve prisutniji u političkim kampanjama diljem svijeta. Nedavno je otkriveno da je službeni Facebook profil HDZ-a skupio značajan broj lajkova, među kojima su se istaknuli i Vijetnamci. Ovo izaziva sumnju: jesu li botovi kupljeni od strane stranke ili su dio pokušaja ismijavanja? Botovi su sve sofisticiraniji, mogu biti i ljudi koji su prisiljeni na to, poput slučaja u Srbiji gdje je jedna žena postala bot nakon prijetnji otkazom. Iako su botovi postali ključni politički alat, njihova upotreba izaziva zabrinutost. Kupnja botova može narušiti analitiku, doseg i angažman stranice, dok njihova upotreba za širenje dezinformacija predstavlja prijetnju demokraciji. Ključno je da vlasnici digitalnih platformi i političari preuzmu odgovornost za suzbijanje ovakvih manipulacija kako bi se osigurala integritet izbornih procesa. (Netokracija)

26.03.2024. (09:00)

Vijetnamski simpatizeri

Botovi nisu pretjerano skupi – za samo sedam dolara može se dobiti 500 lajkova

Ako ste nešto ambiciozniji i želite 5000 lajkova, dobit ćete popust i platiti to 52 i pol dolara. Druga stranica nudi cijele pakete – za malo manje od 19 dolara može se kupiti 100 lajkova na objavi, isto toliko na stranici, a i dobiti 200 dodatnih pratitelja. Ako je u pitanju video, mogu mu se umjetno napumpati pregledi te tako stvoriti iluziju da je popularan. Ono što su HDZ-ovci propustili napraviti jest odabrati paket za Hrvatsku. Većina stranica za kupovinu lažnih lajkova i komentara nudi različite pakete za različite države – time bi postigli da HDZ-u objavu lajka Đuro Horvat, a Marasa napadne Pero Perić, umjesto da prvo radi Phan Văn Trường, a drugo อนันตชัย โตสานนท์. S komentarima je situacija malo kompliciranija jer, ako botovi napišu nešto na bengalskom ili svahiliju, nitko živ neće razumjeti što su željeli reći. Ipak, i za to postoji rješenje – cijeli niz stranica nudi komentare koji se mogu prilagoditi potrebama kupaca. Index

18.03.2024. (17:00)

Baka s USB sticka

Digitalni duhovi preminulih ozbiljna su prijetnja mentalnom zdravlju

Pojava ghostbotova zaintrigirala je i Nigela Mulligana, docenta psihoterapije irskog sveučilišta. Njega, kaže, brinu mogući učinci AI tehnologije na mentalno zdravlje onih koji je koriste, posebno onih koji tuguju. “Uskrsnuće mrtvih ljudi kao avatara ima potencijal prouzročiti više štete nego koristi, produžiti i pojačati zbunjenost, stres, depresiju, paranoju i psihozu”, upozorio je tako Mulligan u časopisu The Conversation. Istina, digitalni duhovi mogli bi biti utjeha ožalošćenima i pomoći im da se ponovno povežu s izgubljenim voljenima. Oni nude priliku da kažete neke stvari ili postavite pitanja koja niste izgovorili dok je pokojnik bio živ. No, kaže Mulligan, nevjerojatna sličnost ghostbotova s ​​izgubljenom voljenom osobom možda i nije tako pozitivna kao što se čini. Ghostbotovi bi se mogli koristiti samo kao privremena pomoć u žalosti kako bi se izbjegla potencijalno štetna emocionalna ovisnost o tehnologiji. Digitalni duhovi mogu biti štetni za mentalno zdravlje ljudi jer ometaju prirodni proces tugovanja. Bug

23.02.2024. (12:00)

Sendvičari

GONG – Lažni profili koji aktivno promoviraju HDZ i napadaju političke protivnike – najčešće su stranački volonteri

Matej Mikašinović-Komšo, koordinator u Gongu, ističe da su lažni profili uhvaćeni u djelu, koristeći tuđe fotografije i identitete kako bi prikazali široku podršku HDZ-u, a kada je Gong s pričom izašao u javnost, na tim lažnim profilima promijenjene su fotografije i imena. HDZ u odgovoru na optužbe, umjesto da demantira navode, napada Gong i naziva ih produženom rukom oporbe, ističu svoju dugogodišnju popularnost među biračima. Praktično su motivirani time da možda dođu do posla, to je ono što vi zovete tzv. uhljebi koji pokušavaju doći do posla preko političkog angažiranja u stranci. Oni praktično volontiraju, vrlo rijetko su plaćeni osim ako nisu stvarno jako kvalitetni u tome što rade, smatra savjetnik za e-poslovanje. (N1)

05.06.2023. (12:00)

A to je tek početak

Skoro polovicu internetskog prometa čine botovi! Drugu polovicu ljudi

U globalnoj analizi automatiziranih botova u Imperva Bad Bot Report 2023 se navodi kako je u 2022. godini skoro polovica (47,4%) ukupnog internetskog prometa dolazilo od botova, što je povećanje od 5,1% u odnosu na prethodnu 2021. godinu. Udio internetskog prometa iniciranog od ljudi u prošloj je godini pao je na najnižu razinu u zadnjih osam godina na 52,6%. U 2022. godini je četvrtu godinu zaredom količina prometa loših botova (zlonamjernih automatiziranih softverskih aplikacija sposobnih za brzu zloupotrebu, zlouporabu i napade) porastao na 30,2%, što je povećanje od 2,5% u odnosu na 2021. godinu. Imperva analizira i objavljuje godišnja izvješća o udjelu botova u ukupnom internetskom prometu od 2013. godine. Bot je inače skraćeni naziv za robota, u značenju računalnog programa koji se izvršava samostalno. Botovi često uključuju elemente umjetne inteligencije. Mreža

14.05.2023. (19:00)

Ništa ljudsko nije mi strano

Znanstvenici su stvorili virtualni grad i pustili AI botove da se ponašaju kao ljudi: Rezultati su ih šokirali

Inside Smallville, the wholesome village populated solely by AIs | Dazed

Tim znanstvenika sa Sveučilišta Stanford i iz Googlea pustili su 25 robota koje pokreće umjetna inteligencija u virtualni grad — a rezultati studije prilično su ih šokirali. Naime, mali botovi ponašali su se puno više kao ljudi nego što su znanstvenici očekivali. Istraživači su istrenirali 25 različitih “generativnih agenata”, koristeći OpenAI GPT-3.5 (jezični model), da “simuliraju ljudsko ponašanje” kao što su pripremanje doručka, odlazak na posao ili bavljenje hobijima poput slikanja ili pisanja. Virtualni grad nazvan “Smallville” omogućio je botovima da putuju od škole do kafića ili da odu u bar nakon posla. Istraživači su otkrili da njihovi roboti “imaju uvjerljiva individualna i društvena ponašanja”. Na primjer, jedan je robot pokušao organizirati zabavu za Valentinovo tako što je sam poslao pozivnice i odredio vrijeme i mjesto za zabavu. Drugi su se žalili na kandidata za gradonačelnika, a treći su, baš poput nekih ljudi, pokušali provaliti u kompanije. Radiosarajevo

09.08.2016. (11:47)

Dobri ili loši?

Poplava botova na društvenim mrežama

Tko god koristi Twitter naletio je na botove koji često služe za spemanje korisnika s komercijalnim ciljevima. No automatski generirani accounti kao followeri mogu primjerice doprinijeti da se stvori slika kako neki političar uživa veću podršku nego što je to slučaj u stvarnosti. Vojska botova može i torpedirati čitave rasprave na webu. Deutsche Welle