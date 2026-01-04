Možda se robotu stvarno sviđa

Ako ste nešto ambiciozniji i želite 5000 lajkova, dobit ćete popust i platiti to 52 i pol dolara. Druga stranica nudi cijele pakete – za malo manje od 19 dolara može se kupiti 100 lajkova na objavi, isto toliko na stranici, a i dobiti 200 dodatnih pratitelja. Ako je u pitanju video, mogu mu se umjetno napumpati pregledi te tako stvoriti iluziju da je popularan. Ono što su HDZ-ovci propustili napraviti jest odabrati paket za Hrvatsku. Većina stranica za kupovinu lažnih lajkova i komentara nudi različite pakete za različite države – time bi postigli da HDZ-u objavu lajka Đuro Horvat, a Marasa napadne Pero Perić, umjesto da prvo radi Phan Văn Trường, a drugo อนันตชัย โตสานนท์. S komentarima je situacija malo kompliciranija jer, ako botovi napišu nešto na bengalskom ili svahiliju, nitko živ neće razumjeti što su željeli reći. Ipak, i za to postoji rješenje – cijeli niz stranica nudi komentare koji se mogu prilagoditi potrebama kupaca. Index