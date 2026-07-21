Panonski blues s kovčegom u ruci
Ljudi bježe od siromaštva: Razvijeni sjever i obala cvatu, Panonska Hrvatska i dalje u minusu
Hrvatska bilježi pozitivan migracijski saldo (19.000 više doseljenih nego odseljenih), a povratak iz inozemstva pozitivan je u svim županijama osim u Sisačko-moslavačkoj. Ipak, ukupni migracijski saldo (inozemstvo + unutar zemlje) u minusu je u osam županijama, uglavnom iz Panonske Hrvatske koja je s 30% stopom siromaštva najsiromašnija regija. Koprivničko-križevačka županija statistički pripada razvijenom Sjeveru, ali po iseljavanju i gospodarstvu dijeli sudbinu siromašnijeg istoka. S druge strane, preostali dio Sjevera je u plusu, dok su apsolutni rekorderi useljavanja Zagrebačka županija (+3500), Istra (+3300) i Splitsko-dalmatinska (+3000). Danica