Ljudi bježe od siromaštva: Razvijeni sjever i obala cvatu, Panonska Hrvatska i dalje u minusu - Monitor.hr
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Panonski blues s kovčegom u ruci

Ljudi bježe od siromaštva: Razvijeni sjever i obala cvatu, Panonska Hrvatska i dalje u minusu

Hrvatska bilježi pozitivan migracijski saldo (19.000 više doseljenih nego odseljenih), a povratak iz inozemstva pozitivan je u svim županijama osim u Sisačko-moslavačkoj. Ipak, ukupni migracijski saldo (inozemstvo + unutar zemlje) u minusu je u osam županijama, uglavnom iz Panonske Hrvatske koja je s 30% stopom siromaštva najsiromašnija regija. Koprivničko-križevačka županija statistički pripada razvijenom Sjeveru, ali po iseljavanju i gospodarstvu dijeli sudbinu siromašnijeg istoka. S druge strane, preostali dio Sjevera je u plusu, dok su apsolutni rekorderi useljavanja Zagrebačka županija (+3500), Istra (+3300) i Splitsko-dalmatinska (+3000). Danica


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Refugees, welcome!

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Business Insider u ožujku prošle godine Europu je nazvao ‘političkim azilom za Amerikance kojima je dosadila vlastita zemlja‘, nazivajući ih pritom ‘Trumpovim izgnanicima‘. Samo tjedan dana nakon Trumpove inauguracije i uslijed nadasve kontroverznih najava, među kojima je najistaknutije uvođenje carina za uvoz iz Europe i Kine, pitanje je planiraju li sada Amerikanci odlazak iz zemlje ili su ipak odustali od ideje da odmah spakiraju kofere i presele na drugi kraj svijeta – ili možda na to nisu bili spremni od početka, već su na taj način izražavali nezadovoljstvo ponovnom kandidaturom i pobjedom Trumpa. Ima, naravno, pojedinaca koji su se već uputili prema Europi, a i Google pretraživanje o preseljenju u inozemstvu skočilo je za 1514 posto. Kao najbolja odredišta spominju se Kanada, UK, Novi Zeland i Australija, a od drugih europskih država Nizozemska, Švicarska, Irska, Portugal i Njemačka. Lider

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Odrađivanje generalke za iseljavanje

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Sve više stanovnika odlazi iz Zagreba, najprivlačnije destinacije Dugo Selo, Samobor, Velika Gorica…

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Pinduoduo Reveals China's Rising “Single Economy” Amid Lunar New Year Season - Pandaily

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