Nakon što je odbio osam klasičnih izdavača zbog niskih honorara i želje da sačuva autentičnost teksta, knjigu je objavio samostalno za samo dva mjeseca. Dok je Petric bio zadužen isključivo za pisanje, tim od deset specijaliziranih AI agenata odradio je sve ostalo – od odabira priča i izrade ilustracija do vođenja webshopa i logistike. Prvo izdanje dosegnulo je 5000 primjeraka, a kupci putem QR koda dobivaju i “doživotne nadogradnje” s novim pričama. tportal, Naturala