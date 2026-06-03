Manosfera kao digitalno utočište i zamka za moderne muškarce - Monitor.hr
Danas (07:00)

Ako te nitko ne voli, možda nije zbog visine i izgleda...

Manosfera kao digitalno utočište i zamka za moderne muškarce

I hrvatski mladići nisu imuni na manosferu – digitalnu zajednicu koja kroz toksične trendove poput “looksmaxinga” (prema kojem se preporučuje lomljenje kostiju i udaranje čekićem po licu kako bi ostvario privlačniji izgled) nudi loša rješenja za muške nesigurnosti. Znanstvenik Lovre de Grisogono kaže da fenomen, potaknut algoritmima i izolacijom, nije nužno vođen mržnjom prema ženama, već očajničkom željom za pažnjom i društvenim uspjehom. No, rezultat su i mizogini stavovi. Premda smo mi zbog specifičnog stila života manje skloni ovakvim trendovima, društvo mora prepoznati problem jer ignoriranje vodi prema generaciji potpuno nesocijaliziranih i izgubljenih muškaraca. Index


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04.05. (08:00)

Testosteron na rubu živaca

Kriza muževnosti: Kako osjećaj ugroženosti kod muškaraca potiče agresivno ponašanje

Metastudija sveučilišta u Kaiserslautern-Landauu i Kasselu, provedena na 20.000 muškaraca, otkriva da osjećaj ugrožene muškosti izaziva snažne negativne reakcije. Kada se osjećaju “nedovoljno muževno”, muškarci često kompenziraju agresijom, podržavanjem autoritarnih politika i diskriminacijom žena te manjina. Trendovi poput lookmaxxing-a i utjecaj manosfere (npr. Andrew Tate), koji sugeriraju da se muškarci moraju ponašati na određeni način i izgledati kako bi privukli suprotni spol, dodatno produbljuju nesigurnost kod mladih, stvarajući ideološki jaz između spolova. Psihologinja Lea Lorenz naglašava važnost redefiniranja slike o muškarcima izvan uskih stereotipa kako bi se smanjila društvena napetost i potaknula empatija umjesto toksične dominacije. DW