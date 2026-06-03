Ako te nitko ne voli, možda nije zbog visine i izgleda...

I hrvatski mladići nisu imuni na manosferu – digitalnu zajednicu koja kroz toksične trendove poput “looksmaxinga” (prema kojem se preporučuje lomljenje kostiju i udaranje čekićem po licu kako bi ostvario privlačniji izgled) nudi loša rješenja za muške nesigurnosti. Znanstvenik Lovre de Grisogono kaže da fenomen, potaknut algoritmima i izolacijom, nije nužno vođen mržnjom prema ženama, već očajničkom željom za pažnjom i društvenim uspjehom. No, rezultat su i mizogini stavovi. Premda smo mi zbog specifičnog stila života manje skloni ovakvim trendovima, društvo mora prepoznati problem jer ignoriranje vodi prema generaciji potpuno nesocijaliziranih i izgubljenih muškaraca. Index