Grupa TNT ide dalje
Max Bunker odlazi u mirovinu: Alan Ford ostaje u obitelji
Nakon nevjerojatnih 55 godina i 680 napisanih priča, legendarni Max Bunker (Luciano Secchi) objavio je povlačenje s rada na kultnom stripu Alan Ford. Autor koji je 1969. s Magnusom stvorio Grupu TNT, odlučio je palicu predati svom sinu, Riccardu Secchiju, zbog umora i želje da se posveti drugim projektima. Strip, koji je postao golem društveni fenomen i simbol pop kulture posebno na prostorima bivše Jugoslavije zahvaljujući genijalnom prijevodu Nenada Brixyja, nastavit će izlaziti pod vodstvom nove generacije, baš kao što je i prevoditeljsku štafetu svojevremeno preuzeo Brixyjev sin. tportal