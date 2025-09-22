Da mi se čita strip, čitao bih strip

Predstava 'Alan Ford': Dobra kazališna adaptacija morala bi shvatiti da ne adaptira priču, već duh stripa - Monitor.hr
Predstava ‘Alan Ford’: Dobra kazališna adaptacija morala bi shvatiti da ne adaptira priču, već duh stripa

Redatelj Mario Kovač prepoznao je subverzivni potencijal genijalnog stripa, prizvao grotesknu estetiku Magnusa i Bunkera i osuvremenio političku oštricu, no rezultat je iznenađujuće anemičan. Predstava izgleda i zvuči kao ‘Alan Ford’, ali ne nosi njegov duh: umjesto anarhičnog crnog humora koji je ismijavao sve ideologije, ostaje tek površna i beživotna replika. No, možda je i to dovoljno, kaže Gea Vlahović za tportal.


24.10.2023. (17:00)

Tko ne leti, ne vrijedi

Max Bunker, tvorac Alan forda: Tek treba reći – kraj

Pravim imenom Luciano Massimiliano Secchi, profesionalno djeluje još od 1960. godine kada je s Andreom Cornom započeo izdavačku djelatnost, „Editoriale Corno“, za Lupigu je dao intervju povodom najave prestanka izlaženja kultnog stripa iduće godine. Istina jest da je strip, mahom, u krizi. Međutim, to ipak nije slučaj s mojim stripovima. Zašto mi sada upravo razgovaramo o tome da će „Alan Ford“ prestati izlaziti? Zato što je star? Pa to je strip koji je do danas izašao u 650 brojeva. Bunker je ovako komentirao činjenicu da naši političari u svojim govorima često koriste izraze potekle upravo iz njegovog stripa: A što da im kažem?!? Neka novce koje bi trebali platiti meni na ime umjetničkih prava daju vašoj sirotinji! Time sam vam upravo riješio problem siromaštva.

26.09.2023. (09:00)

"Ne kažem da si glup, izgleda da samo nemaš sreće kad razmišljaš"

“Tko spava, nije budan”: Koji vam je legendarni citat iz Alana Forda najbolji?

Může jít o mém

  • Luciano Secchi  (Max Bunker) je u svojoj talijanskoj radionici zajedno s ilustratorom Robertom Raviolom, poznatim i pod pseudonimom Magnus, stvorio strip Alan Ford. Prvi broj je izašao u Italiji 1969. godine, a u središtu radnje je naivni momak Alan Ford koji zabunom postaje tajni agent grupe TNT koju čine neprikosnoveni i besmrtni vođa Broj 1, iskompleksirani Bob Rock, kleptoman Sir Oliver, inventivan pronalazač Grunf, hipohondar Jeremija i debeli, lijeni Šef. Okupljaju se u Cvjećarnici, svom tajnom njujorškom skrovištu, i odatle pokušavaju provesti svoje genijalne zamisli. Junaci se bore protiv starog neprijatelja Superhika, a autori stripa sve vrijeme usmjereni su na oštru satiričku kritiku prozapadne politike, kapitalizma, komunizma, rasizma i drugih društvenih pojava.
  • I dok je u nekim zemljama, poput Francuske i Danske Alan Ford ukinut jer se nije čitao, najveću je popularnost imao u Jugoslaviji, posebno u Hrvatskoj, gdje je počeo izlaziti početkom 1970-ih. U Italiji je njegova popularnost brzo izblijedjela, ali u Jugoslaviji je bio hit čiji se utjecaj proširio pop kulturom i izdržao test vremena pa se nova izdanja redovno tiskaju. “Vrlo je rijetko da strani kulturni proizvod postane neodvojiv dio kulturnog nasljeđa zemlje primateljice”, kazao je Lazar Džamić, autor knjige o uspjehu Alana Forda u Jugoslaviji. Ključni faktor za uspjeh ovog stripa bio je prijevod Nenada i Davora Brixyja, oca i sina koji su uspjeli prenijeti osebujan milanski humor na hrvatski i stvoriti novi oblik slenga. U povodu najave da će legendardni strip uskoro biti ugašen Index poziva čitatelje da u anketi izaberu svoj najdraži urnebesni citat iz Alan Forda.

Alan Ford trči počasni krug - Virtualna Hercegovina

 

13.12.2022. (17:00)

“To što su hrvatski MIG-ovi u padu ne znači da ih ima manje”

Boris Dežulović: Tko leti vrijedi

Gotovo osamnaest godina kasnije kraj Voćina se za rutinskog trenažnog leta srušio MIG 21 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Nije to samo po sebi čudo neviđeno, ruski MIG-ovi u ovo doba godine po Hrvatskoj padaju redovito poput jesenskih kiša – odavno već poljoprivrednici u selima oko Zagreba ne prate prognoze Državnog hidrometeorološkog zavoda, već raspored obuke pilota Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva – ali čak i više od činjenice da su u hangarima HRZ-a ostala ukupno samo dva leteća MIG-a Hrvate je razveselio povratak dobrog, starog Grunfa. Teško objašnjivu činjenicu da je ovo već četvrti MIG koji je u desetak godina pao na hrvatske njive predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović iste je večeri objasnio riječima, citiram: “Događa se. Zrakoplovi zbog sile teže tendiraju tome da padnu.” Boris Dežulović

KOLUMNA: Živimo li s pojedinim političarima roman dostojan Alana Forda!? – Centralna.ba

 

15.02.2020. (14:30)

Riječ lijepa - šargarepa

Kultura zbližava: Ljubitelji Alan Forda u Srbiji priznaju samo zagrebački prijevod, u Hrvatskoj je i dalje smiješna ‘Žikina dinastija’

“Hrvatski govor koji je Brixy osmislio za junake iz ‘Alana Forda’ je po sebi zanimljiv, dinamičan i ludo komičan u odnosu na ono kako se govorilo u, recimo, Beogradu” – kaže beogradski ljubitelj stripa Vasa Pavković za Deutsche Welle o tome kako kultura zbližava ljude iz ex-Yu država. S druge strane, u Zagrebu, je Dario Paviša (40) koji je gledao ‘Žikinu dinastiju’, kao i njegov sin sada, i kojem, naravno, ne treba prijevod – “mislim da bi se ljudi osjećali kao majmuni, da bi se uvrijedili da netko stavi titl”.

09.05.2019. (19:00)

Izložba povodom 50. obljetnice izlaska prvog broja Alana Forda: Radile su se predstave, replike se citiraju u filmovima, organiziraju se tribine, pišu se knjige, nazivaju bendovi i kafići, a legendarne Grunfove poslovice citiraju svi od lokalnih trgovaca do saborskih zastupnika

08.08.2017. (13:20)

Ozbiljno a urnebesno

Dvojac koji vodi društvene mreže HGSS-a i utjecaj Alana Forda

Christian Nikolić i Jadran Kapović dva su člana Hrvatske gorske službe spašavanja koji oduševljavaju javnost svojim objavama na društvenim mrežama HGSS-a. Duhovitost, cinizam, informativnost – prošle zime objavili su, primjerice, ‘Jeste li se u ovim hladnim danima čuli sa svojom rodbinom treće životne dobi, naročito samcima, a da to nema veze s nasljedstvom?’. „Pripadam generaciji koja je odrasla na Alan Fordu, Monty Pythonu, Crnoj guji, punku i rokenrolu … Taj pop kulturni utjecaj očito je podsvjestan, a s druge strane to je kanaliziranje frustrirajućih situacija u kojima se mi iz HGSS-a znamo naći tijekom i nakon potraga. Netko to kanalizira odlaskom u kladionicu ili birtiju, a mi se ispušemo tako“, objašnjava Nikolić. T-Portal

31.07.2017. (14:56)

Dolje oni živio ja

Najbolje izjave iz Alan Forda

Portal Čuda prirode podsjeća nas na neke od genijalnih izjava koje smo čitali u Alan Ford stripovima. Strip su stvorili scenarist Luciano Secchi aka Max Bunker i crtač Roberto Raviola aka Magnus. Neke od legendarnijih: Tko spava nije budan, Ne predaj se nikad, osim kad moraš i Mi ništa ne obećavamo i to ispunjavamo – stranka istine.

20.08.2015. (17:41)

Politički 'The Expendables'

‘Čačić i Josipović – koalicija iz Alana Forda’

„I onda se pojave zdravi, čili i nasmijani Čačić i Josipović, i nude nam se kao neka nova snaga, svježi povjetarac ustajale hrvatske političke scene. S kime? Sa starim, istrošenim i već uvelike svima nama dosadnim čelnicima – jednim bahatim i jednim koji od veličine ega ne shvaća da su ljudi glasali za njega ne radi njega, nego protiv HDZ-ove kandidatkinje. Čačić i Josipović jesu u životu politički nešto napravili, bilo je i dobrih stvari, ali danas su samo politički obojani likovi iz Alana Forda. Što oni uopće imaju ponuditi Hrvatskoj a što dosad nismo vidjeli?“ pita se Index.

31.05.2015. (21:31)

Kultni Alan Ford danas slavi 46. rođendan