Da mi se čita strip, čitao bih strip

Pravim imenom Luciano Massimiliano Secchi, profesionalno djeluje još od 1960. godine kada je s Andreom Cornom započeo izdavačku djelatnost, „Editoriale Corno“, za Lupigu je dao intervju povodom najave prestanka izlaženja kultnog stripa iduće godine. Istina jest da je strip, mahom, u krizi. Međutim, to ipak nije slučaj s mojim stripovima. Zašto mi sada upravo razgovaramo o tome da će „Alan Ford“ prestati izlaziti? Zato što je star? Pa to je strip koji je do danas izašao u 650 brojeva. Bunker je ovako komentirao činjenicu da naši političari u svojim govorima često koriste izraze potekle upravo iz njegovog stripa: A što da im kažem?!? Neka novce koje bi trebali platiti meni na ime umjetničkih prava daju vašoj sirotinji! Time sam vam upravo riješio problem siromaštva.