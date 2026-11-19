Neobičan slučaj građanina Jensena H. Osnivač Nvidije ostao je bez tvrtke zbog špijunaže koju nitko nije dokazao, šverca za koji nitko nije optužen i razloga koji uprava nikad nije izgovorila. Razlika između toga što o slučaju piše u službenim dokumentima, a što u "najuglednijim" svjetskim novinama, govori više od same afere. Neobičan slučaj građanina Jensena H.

Priča ima predigru – još prošle godine NY Times propituje sumnjivu prodaju čipova tvrtci Megaspeed. Priča eksplodira 29. listopada 2026., kad NYT objavljuje tekst Nvidia Chief Seen as Target of Chinese Spy Plot. Anonimni izvori iz obavještajnih krugova. Drago Galić za Bug napominje kako su iz istog medija redefinirali riječ “špijun” – to može biti bilo tko kad daje neke podatke na zahtjev svoje države, pa i svi mi kad ispunjavamo obrazac za HZZO. Optužnica protiv Alice Wang: ne postoji. Dokaza – nema. Drugi stup priče jest šverc, no službeni dokumenti i demantiji pokazuju da je Nvidia sama raskinula suradnju s Megaspeedom još 2025. godine.

Autor zaključuje da priča o nacionalnoj sigurnosti i Kini zapravo služi kao kulisa. Prava pozadina pada građanina Jensena H. jest brutalna borba za prevlast nad Nvidijinim stotinama milijardi dolara i sukob oko financiranja vlastite potražnje, u kojem je medijska mašinerija odradila posao za poslovni puč.