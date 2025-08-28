Sigurnosne mjere na pauzi, molimo pričekajte slom sustava

Andrea Milat za Novosti analizira društvenu i moralnu paniku koja redovito prati nove tehnologije, u ovom slučaju velike jezične modele (LLM-ove) poput ChatGPT-ja. Polazi od ideje da je takva panika rezultat internalizirane protestantske etike, koja danas živi pod krinkom liberalizma. Posebna pažnja posvećena je studiji MIT Media Laba “Your Brain on ChatGPT”, koja pokazuje da korištenje ChatGPT-ja tijekom pisanja eseja smanjuje moždanu aktivnost, kognitivno opterećenje i osjećaj vlasništva nad tekstom. Sudionici koji su koristili LLM imali su slabije pamćenje napisanog i manje kreativne radove, a kod njih je zabilježena i “nakupljena mentalna pasivnost” čak i nakon prestanka korištenja alata. Zaključak nije tehnofobičan: opasnost LLM-ova nije u njihovoj nadmoći, već u našoj spremnosti da im prepustimo misaone procese koje bismo trebali njegovati sami.