Danas (11:00)

Sigurnosne mjere na pauzi, molimo pričekajte slom sustava

ChatGPT u krizi: kad AI zaboravi gdje je stao

OpenAI je objavio blog post o postupanju ChatGPT-a u krizama mentalnog zdravlja nakon tužbe roditelja tinejdžera koji je počinio samoubojstvo nakon razgovora s chatbotom. Prema tužbi, AI je davao upute i romantizirao samoubojstvo, spominjući ga daleko češće od korisnika. OpenAI priznaje da sigurnosne mjere pucaju u dugim razgovorima te da klasifikatori podcjenjuju ozbiljnost sadržaja. GPT-5 navodno smanjuje “neidealne odgovore” u krizama za 25% u odnosu na GPT-4o, no sustav i dalje ne prijavljuje slučajeve vlastima zbog privatnosti korisnika. Bug


Slične vijesti

Petak (12:00)

Kad ti chatbot uvali tuđi naglasak, a ti misliš da si akademik

The Washington Post: Ljudi sve više govore poput ChatGPT-a

Chatbotovi poput ChatGPT-a ne govore “pravi” engleski, već generiraju simulirani jezik temeljen na vektorskim prikazima i pristranom treningu. Zbog toga određene riječi, poput “delve” ili “intricate”, koriste daleko češće nego ljudi. Kako korisnici sve više čitaju i ponavljaju te izraze, AI-ovski rječnik polako ulazi u svakodnevni govor i pisanje. Posljedica je začarani krug u kojem se ljudski jezik i AI-jezik međusobno hrane, brišući razliku između stvarnog govora i strojne imitacije. The Washington Post, Index

19.08. (14:00)

Vrag ti *ebi i tu umjetnu inteligenciju...

Hrvati najviše psuju u razgovoru s ChatGPT-em

“Psovke i ‘šareni jezik’ hrvatskih korisnika nisu znak zlobnosti, već ostavljaju dojam da je posrijedi iskrena, direktna i humoristična komunikacija. To zapravo pokazuje strast i živahnost u interakciji kao i naš komunikacijski nacionalni naboj”, kaže idejna začetnica nevladine inicijative Mladi i poduzetni Sanela Dropulić nakon podataka koje je dobila analizom komunikacije kojom se koriste građani Hrvatske u interakciji s umjetnom inteligencijom, najviše na najpopularnijem modelu ChatGPT. Građani Hrvatske koriste psovke “na rubu”, ali često s humorom ili frustracijom, a AI prepoznaje ton i reagira smireno, ponekad s dozom humora ili jednostavno ignorira neprimjerene izraze. Index

12.08. (13:00)

Nova verzija pametnija, stara verzija draža

ChatGPT-5 halucinira manje od GPT-a 4o, no Grok i dalje najviše izmišlja

OpenAI je needavno lansirao ChatGPT-5, hvaleći ga kao najpouzdaniji model dosad, s manjom stopom halucinacija (1,4%) od GPT-4 (1,8%), ali tek neznatno boljim od GPT-4o (1,49%). Unatoč napretku, o3-mini High Reasoning ostaje najprecizniji (0,795%). U usporedbi, Googleov Gemini-2.5-pro ima 2,6%, a xAI-jev Grok-4 čak 4,8% halucinacija. Kontroverzu je izazvalo uklanjanje GPT-4 varijanti iz Plus pretplata, što je izazvalo negodovanje korisnika. Altman je priznao pogrešku i privremeno vratio GPT-4o. Bug

05.08. (19:00)

Ni robotima se više ne da klikat semafore

Nova moćna verzija ChatGPT-a zaobilazi sigurnosne barijere na internetu

Najnovija verzija ovog alata sada može funkcionirati kao osobni asistent, sposoban samostalno pretraživati internet i obavljati različite zadatke u ime korisnika. U prvom redu može zaobilaziti sigurnosne “captcha” opcije u kojima treba potvrditi da korisnik “nije robot”. Prvi korisnici nove verzije ChatGPT-a, koja je trenutno dostupna samo u Pro, Plus i Team inačicama, podijelili su svoja iskustva, otkrivši kako umjetna inteligencija s lakoćom zaobilazi sigurnosne točke. U jednom takvom slučaju, podijeljenom na Redditu, ChatGPT je detaljno objasnio proces zaobilaženja Cloudflareovih mjera za provjeru botova. Index

02.08. (21:00)

Ne pitaj što AI može učiniti za tebe – pitaj čiji copyright je pojeo

AI pod povećalom: EU uvodi stroža pravila za ChatGPT i društvo

Nova pravila EU za umjetnu inteligenciju opće namjene, poput ChatGPT-a i Geminija, od danas zahtijevaju veću transparentnost – otkrivanje kako modeli rade, čime su trenirani i kako štite autorska prava. Programeri moraju navesti izvore podataka i mjere za zaštitu intelektualnog vlasništva. Iako zakon donosi mogućnost sankcija do 15 milijuna eura, udruge autora ga kritiziraju kao nedovoljno precizan. Provedba kreće postupno, a Google najavljuje potpisivanje kodeksa, ali i strah od gušenja inovacija. Index

30.07. (10:00)

Vaš digitalni terapeut bez diplome, etike i odvjetničke tajne

Sam Altman priznao: ‘Nije dobro povjeravati se ChatGPT-ju’

Šef OpenAI-ja priznao je kako ChatGPT pamti sve što mu kažete, bez zakonske obveze zaštite privatnosti korisnika. Razgovori mogu ostati “privatni”, ali ako sud zatraži pristup – OpenAI će vjerojatno pristati. Altman poziva na pravni okvir za AI, sličan onome koji štiti odnose s odvjetnicima, liječnicima i terapeutima. Do tada, ne povjeravajte chatbotu više nego što biste rekli usputnom poznaniku na autobusnoj stanici. tportal, PC World.

28.07. (15:00)

Umjetna inteligencija, stvarni prihodi

Četiri načina kako zaraditi uz pomoć ChatGPT-a (bez da postanete robot)

McKinsey kaže da 78% firmi već koristi AI, pa zašto ne biste i vi? Umjesto nasumičnog eksperimentiranja, ovaj vodič koji donosi Forbes nudi četiri konkretna načina kako zaraditi koristeći ChatGPT: izrada sadržaja, digitalni proizvodi, vođenje društvenih mreža i karijerne usluge. Ključ nije u kopiranju AI izlaza, već u kombiniranju vlastitih vještina i ChatGPT-ove brzine. S pravim pristupom možete graditi prihode, reputaciju i tržišnu vrijednost—bez da vas zamijeni algoritam.

17.07. (15:00)

Od video-igrica do ChatGPT-ja – đavo nikad ne spava, samo redizajnira sučelje

ChatGPT nas zaglupljuje? Ovisi kako ga koristimo

Andrea Milat za Novosti analizira društvenu i moralnu paniku koja redovito prati nove tehnologije, u ovom slučaju velike jezične modele (LLM-ove) poput ChatGPT-ja. Polazi od ideje da je takva panika rezultat internalizirane protestantske etike, koja danas živi pod krinkom liberalizma. Posebna pažnja posvećena je studiji MIT Media Laba “Your Brain on ChatGPT”, koja pokazuje da korištenje ChatGPT-ja tijekom pisanja eseja smanjuje moždanu aktivnost, kognitivno opterećenje i osjećaj vlasništva nad tekstom. Sudionici koji su koristili LLM imali su slabije pamćenje napisanog i manje kreativne radove, a kod njih je zabilježena i “nakupljena mentalna pasivnost” čak i nakon prestanka korištenja alata. Zaključak nije tehnofobičan: opasnost LLM-ova nije u njihovoj nadmoći, već u našoj spremnosti da im prepustimo misaone procese koje bismo trebali njegovati sami.

03.07. (01:00)

Što zapravo plaćamo?

Ove reklame za WWF izradio je ChatGPT

Kampanja “Hidden cost” (skriveni trošak) koju je pokrenula Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) podsjeća nas kako su zbog nekih proizvoda, koje svakodnevno koristimo, dodatno ugrožene neke vrste životinja (zbog načina nakoji se proizvode). Umjesto grafičkih dizajnera, za izradu poruka u ovoj su kampanji korišteni servisi umjetne inteligencije, u prvom redu ChatGPT, a rezultati su u najmanju ruku zanimljivi. Digital Synopsis 

13.06. (13:00)

A koliko troši na sto kilometara? To nije otkrio

Sam Altman otkrio koliko točno energije i vode utroši prosječan upit ChatGPT-u

Jedan prosječni upit potroši oko 0,34 Wh električne energije, što je otprilike onoliko koliko bi pećnica potrošila za nešto više od jedne sekunde ili visokoučinkovita žarulja za nekoliko minuta. Također potroši oko 0,32 mililitra vode, što je otprilike jedna petnaestina čajne žličice. Šef OpenAI-ja napisao je objavu na svojem blogu u kojoj se osvrće na “singularnost”, činjenicu da će čovječanstvo uskoro vjerojatno, po njemu, stvoriti umjetnu superinteligenciju, uz neke zanimljive detalje. Bug