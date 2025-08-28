Sigurnosne mjere na pauzi, molimo pričekajte slom sustava
ChatGPT u krizi: kad AI zaboravi gdje je stao
OpenAI je objavio blog post o postupanju ChatGPT-a u krizama mentalnog zdravlja nakon tužbe roditelja tinejdžera koji je počinio samoubojstvo nakon razgovora s chatbotom. Prema tužbi, AI je davao upute i romantizirao samoubojstvo, spominjući ga daleko češće od korisnika. OpenAI priznaje da sigurnosne mjere pucaju u dugim razgovorima te da klasifikatori podcjenjuju ozbiljnost sadržaja. GPT-5 navodno smanjuje “neidealne odgovore” u krizama za 25% u odnosu na GPT-4o, no sustav i dalje ne prijavljuje slučajeve vlastima zbog privatnosti korisnika. Bug