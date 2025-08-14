Šum koji ne smeta, ali živcira krivotvoritelje
Znanstvenici razvili softver koji kodira vodeni žig u snimku i otkriva AI lažnjake
Znanstvenici sa Sveučilišta Cornell razvili su tehniku “osvjetljenje kodirano šumom” (NCI) koja skriva vodene žigove u prividnom šumu izvora svjetlosti. Ti žigovi nose verziju originalnog videa s vremenskim oznakama, pa se manipulacije otkrivaju usporedbom s kodnim videozapisima. Budući da je žig gotovo nevidljiv i zahtijeva kompleksno lažiranje svjetla u više verzija videa, krivotvoriteljima posao postaje znatno teži. Ipak, autori upozoravaju da će borba protiv realističnih AI lažnjaka biti dugotrajna i sve zahtjevnija. Bug