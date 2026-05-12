Nema navijača do sombrera i mariacha

Danas (07:00)

Meksiko: Zemlja jednog od domaćina ovogodišnjeg SP-a između nogometnog fanatizma i nasilja narkokartela

S jedne strane tereni za (mali) nogomet kojih ima svaki kvart, s druge strane nasilje narkokartela koje obilježava svakodnevni život mnogih Meksikanaca, a oko 120.000 ljudi vodi se kao nestalo. Krajem veljače meksička vojska je ubila vođu jednog kartela, nakon čega je kartel Jalisco Nueva Generación uzvratio blokadama cesta, pucnjavama i pljačkama. Međunarodni interes zasad je i dalje slab. Kao i u SAD-u, potražnja za hotelima i avionskim kartama ispod je razine prošle godine, iako iz drugih razloga. Meksička vlada tijekom SP-a očekuje 5,5 milijuna turista, no trenutačne rezervacije još su daleko od tih brojki. Na stadionu Azteca igra se utakmica otvorenja turnira 11.6. Na njemu je 1970. Pele podigao pobjednički pehar, a Maradona zabio gol “Božjom rukom”. DW


23.02. (14:00)

Ubijen najtraženiji narkobos u Meksiku. Krenula osveta kartela, šire se snimke

Bivši policajac izgradio je organizaciju koja je dronovima i paravojnim arsenalom nadmašila suparničku Sinalou, kontrolirajući trgovinu fentanilom i kokainom u svih 50 država SAD-a. Njegova smrt izazvala je val nasilja i paleža diljem zemlje, dok se turisti evakuiraju. Za razliku od “estradnog” El Chapa, El Mencho je godinama vladao iz sjene, a rat s bivšim saveznicima navodno je započeo zbog banalnog razloga – prolivene šalice čaja. tportal

  • Operacija je provedena uz obavještajnu pomoć Sjedinjenih Država. Kao odgovor na ubojstvo svog vođe, CJNG je pokrenuo val nasilja u osam meksičkih država, paleći automobile, postavljajući blokade na cestama i napadajući sigurnosne snage. Dok vlada operaciju naziva uhićenjem, analitičari tvrde da je riječ o planiranoj likvidaciji koja je pokrenula val “narko-terorizma”. Index
  • S obzirom na to da je Nacionalna garda od 2024. pod izravnom vojnom kontrolom, država ima goleme ovlasti, ali stručnjaci upozoravaju na mogućnost totalnog rata. Trenutačni kaos, blokade i palež strateški su usmjereni na paralizu gospodarstva i rušenje ugleda vlade uoči globalnih događanja.
08.08.2025. (12:00)

Kako umiriti Trumpa i ne izgubiti izbore — pitajte Sheinbaum

Meksiko je jedna od rijetkih država koje nisu pogodile carine, ključ je u diplomaciji njihove predsjednice

Meksiko je jedina zemlja koja je uspjela dobiti 90-dnevno produljenje u trgovinskim pregovorima s administracijom Donalda Trumpa. Taj pomak rezultat je višemjesečnog, pažljivo vođenog rada meksičke predsjednice Claudije Sheinbaum, koja je, unatoč nepostojanju osobnog susreta s Trumpom, uspostavila čvrstu i discipliniranu komunikaciju s američkim predsjednikom. Bivši pomoćnik ministra trgovine u Obaminoj administraciji, smatra da je Sheinbaum odradila “majstorski posao”, ističući da ona “nikada ne nasjeda na provokacije” i uvijek “održava hladan pristup.” Sheinbaum je, kažu i američki i meksički dužnosnici, uspjela učiniti nešto što mnogi drugi lideri nisu: istovremeno je udovoljila Trumpovim zahtjevima oko sigurnosti granice i borbe protiv šverca fentanila, a pritom zadržala visoku popularnost kod kuće. Index, tportal

26.09.2023. (15:00)

Nekoć je bio najsigurnije mjesto za život u Meksiku

U Colimi gaze preko leševa, kuće su im tvornice droge, ali turista ima ko u priči

Dok korača ulicom jedan mještanin jedva da i trepne dok u jednom trenutku prekoračuje mrtvo tijelo na pločniku, a krv se polako širi po pločniku i cesti. Drugdje, zvuk brze pucnjave zaglušuje razgovor prolaznika, ali oni na to ne obraćaju pozornost. Tako izgleda svakodnevni život u Colimi, najsmrtonosnijem gradu na svijetu, prema novom izvješću Građanskog vijeća za javnu sigurnost i kazneno pravosuđe u Meksiku. Samo u siječnju ove godine u gradu je namjerno ubijeno 70 ljudi, uključujući studenta koji je igrao američki nogomet, liječnika s Državnog instituta za onkologiju i jednog 16-godišnjaka. Colima je poznata kao grad u kojem se sukobljavaju tri narko-bande zbog blizine lučkog grada Manzanilla, koji je postao zapadna vrata za organizirani kriminal… Jutarnji 

07.05.2023. (13:00)

Meksičke spasilačke snage dobile dar iz Turske

Nakon što mu je pod ruševinama uginuo pas tragač, Meksiko dobio štene od Turske

Turska je poklonila štene meksičkoj vojsci nakon što je meksički potražni pas Proteo poginuo tijekom spašavanja stradalih nakon potresa. Tromjesečni njemački ovčar pridružit će se meksičkoj jedinici specijaliziranoj za pomoć u lociranju preživjelih u zemlji sklonoj potresima i drugim prirodnim katastrofama. Malenom je ime Arkadas, što na turskom znači “prijatelj“. Njega će trenirati isti trener koji se brinuo i za Protea, rekla je vojska. Psić je dočekan u srijedu na formalnoj ceremoniji u vojnoj bazi u Mexico Cityju. Uzbuđeno štene zalajalo je dok se meksička himna orila prostorijom. “Zahvaljujući mojim prijateljima iz Meksika koji su me primili s velikom ljubavlju, obećavam da ću dati sve od sebe da budem odličan pas za potragu i spašavanje”, tvitalo je meksičko Ministarstvo obrane u ime psića. Index

21.08.2022. (17:00)

Zbog nasilja i štete koju američko oružje čini u Meksiku i Južnoj Americi

Meksiko tužio deset američkih proizvođača i distributera oružja

U tužbi “Meksiko protiv Smith & Wessona i ostalih”, od kompanija se traži odšteta za nemar koji je doveo do visoke stope ubistava vatrenim oružjem u Meksiku i drugog nasilja, što se uglavnom može pripisati oružju prodanom u SAD-u i krijumčarenom preko granice. Značajna tvrdnja u tužbi Meksika je da se Zakon o zaštiti zakonite trgovine oružjem (PLCAA), koji sprječava tužbe protiv američkih kompanija za proizvodnju oružja, ne primjenjuje u Meksiku. U januaru ove godine, narodi Belizea i Antigve i Barbude sudu u Massachusettsu su podnijeli pismenu podršku tužbi Meksika, zajedno s nevladinom organizacijom Latinoamerička i karipska mreža za ljudsku sigurnost. Tvrde da protok oružja preko granice SAD-a i Meksika također povećava smrtonosno nasilje širom Latinske Amerike i Kariba. Savezne američke države Kalifornija, Delaware i New York nedavno su donijele zakone koji dopuštaju nastavak parnica protiv kompanija za proizvodnju oružja unatoč PLCAA-u. New Jersey razmišlja o sličnom potezu. Aljazeera

22.04.2019. (21:00)

U prva tri mjeseca ove godine u Meksiku je ubijeno 8.493 ljudi što je rast od 9,6 posto u odnosu na prošlu godinu. U cijeloj prošloj godini ih je ubijeno više od 33.500 što je bila najnasilnija godina dosad

26.03.2019. (12:22)

Meksički predsjednik zatražio od Španjolske i pape Franje da se ispričaju za zločine počinjene protiv autohtonih naroda tijekom osvajanja Meksika u 16. stoljeću; Madrid odbio