Nema navijača do sombrera i mariacha

Turska je poklonila štene meksičkoj vojsci nakon što je meksički potražni pas Proteo poginuo tijekom spašavanja stradalih nakon potresa. Tromjesečni njemački ovčar pridružit će se meksičkoj jedinici specijaliziranoj za pomoć u lociranju preživjelih u zemlji sklonoj potresima i drugim prirodnim katastrofama. Malenom je ime Arkadas, što na turskom znači "prijatelj". Njega će trenirati isti trener koji se brinuo i za Protea, rekla je vojska. Psić je dočekan u srijedu na formalnoj ceremoniji u vojnoj bazi u Mexico Cityju. Uzbuđeno štene zalajalo je dok se meksička himna orila prostorijom. "Zahvaljujući mojim prijateljima iz Meksika koji su me primili s velikom ljubavlju, obećavam da ću dati sve od sebe da budem odličan pas za potragu i spašavanje", tvitalo je meksičko Ministarstvo obrane u ime psića.