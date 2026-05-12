Nema navijača do sombrera i mariacha
Meksiko: Zemlja jednog od domaćina ovogodišnjeg SP-a između nogometnog fanatizma i nasilja narkokartela
S jedne strane tereni za (mali) nogomet kojih ima svaki kvart, s druge strane nasilje narkokartela koje obilježava svakodnevni život mnogih Meksikanaca, a oko 120.000 ljudi vodi se kao nestalo. Krajem veljače meksička vojska je ubila vođu jednog kartela, nakon čega je kartel Jalisco Nueva Generación uzvratio blokadama cesta, pucnjavama i pljačkama. Međunarodni interes zasad je i dalje slab. Kao i u SAD-u, potražnja za hotelima i avionskim kartama ispod je razine prošle godine, iako iz drugih razloga. Meksička vlada tijekom SP-a očekuje 5,5 milijuna turista, no trenutačne rezervacije još su daleko od tih brojki. Na stadionu Azteca igra se utakmica otvorenja turnira 11.6. Na njemu je 1970. Pele podigao pobjednički pehar, a Maradona zabio gol “Božjom rukom”. DW