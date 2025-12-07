Nije im išlo sve po planu...

Memoari Vladka Mačeka 'U borbi za slobodu': Reizdanje koje otkopava stare rovove političke misli - Monitor.hr
Memoari Vladka Mačeka ‘U borbi za slobodu’: Reizdanje koje otkopava stare rovove političke misli

Reprint memoara Vladka Mačeka i zapisa Slobodana Jovanovića koje je 2025. objavila Akademska knjiga donosi dva suprotstavljena, ali ključna pogleda na političku misao kasne Kraljevine Jugoslavije. Maček u knjizi koju je napisao u egzilu nakon Drugog svjetskog rata zastupa federalizam i liberalni legalizam, njegovo nastojanje da Sporazumom Cvetković-Maček 1939. afirmira hrvatsku političku subjektivnost oslanja se na ideju kompromisa i konstitucionalizma, uz svijest o raznolikosti jugoslavenskog prostora. dok Jovanović brani centralističko integralno jugoslavenstvo. Novo izdanje, uz stručni aparat, omogućuje reinterpretaciju međuratnih sukoba, ističe utjecaj srpskih intelektualnih elita i prikazuje kontinuitete političkih obrazaca vidljive i u kasnijim krizama. Riječ je o vrijednom doprinosu razumijevanju jugoslavenskog 20. stoljeća i njegovih dugih sjena. Glas Slavonije


