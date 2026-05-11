12 points go to... bečki odrezak

U jubilarnoj 70. godini, takmičenje za pjesmu Eurovizije se vraća u Beč, u grad koji predstavlja simbol kulture i različitosti. Ovo je treći put da je Beč domaćin: prvi put je to bilo 1967. a posljednji put 2015. godine kada je održan 60. jubilarni Eurosong. Kao i prethodnih godina, Izrael je posebno u fokusu. U kontekstu rata u Pojasu Gaze, aktivisti i dijelovi kulturne scene ponovo su pozivali na njihovo isključenje. Za dan finala najavljen je propalestinski prosvjed s više od 3 tisuće sudionika. Neke države ove godine bojkotiraju Eurosong. Radio Sarajevo… S Izraelom se dogodio i skandal zbog promotivnog spota kojeg su morali ukloniti (tportal).

Pored uobičajenih favorita kao što su Finska, Danska, Švedska, Italija ili Francuska, proteklih dana se izdvojio novi favorit: Grčka šalje umjetnika Akilasa sa pjesmom “Ferto” (“Daj ovamo!”). Kladionice našem Leleku predviđaju 13. mjesto, dovoljno za prolaz u finale. Najpopularnije mjesto za komentiranje Eurovizije je na Forumu.