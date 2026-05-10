Tetovažama do bodova
Sicanje s eurovizijskim pokrićem: Lelek oživljava ilirsku baštinu koju su u BiH za vrijeme Osmanlija samo naslijedili
Tradicija tetoviranja u Bosni i Hercegovini, poznata kao sicanje ili bocanje, seže duboko u prapovijest, daleko prije srednjeg vijeka i dolaska Slavena. Stručnjakinje Mirela Hrovatin i Tea Rittig ističu da motivi poput križa (nekada simbola Sunca) vuku korijene iz ilirskih i antičkih vremena. Iako je običaj u osmanskom razdoblju dobio novu ulogu zaštite kršćanskog identiteta i otpora islamizaciji, on je zapravo dio šire indoeuropske baštine, kažu. Danas grupa Lelek te drevne apotropejske simbole, koji su nekad označavali plodnost i povezanost s prirodom, pretvara u suvremeni pečat identiteta na globalnoj sceni. tportal… Lelek u utorak u prvoj polufinalnoj večeri nastupaju treće po redu. Uoči Eurosonga gostovale i kod Gastro tražilice