Danas (13:00)

Kolektivni godišnji odmor od Eurovizije može početi

Objavljeno s koliko je bodova Lelek prošao u finale Eurosonga

U prvoj polufinalnoj večeri Lelek su prošle dalje s osvojenih 175 bodova, s kojima su zauzele šesto mjesto, dok je pobjedu u prvom polufinalu uvjerljivo odnio Izrael s 269 bodova. (Index)… Srpski žiri nam u finalu nije dao nijedan bod, dok je publika iz Srbije dala svih 12, kao i mi njima. Na licima benda Lavina bila je vidljiva nelagoda (Index).

Danas (01:00)

Nije bubamara, ali je Dara Bangaranga

Bugarska je pobjednik Eurovizije, Hrvatska na 15. mjestu

U bečkoj Areni Wiener Stadthalle održana je ovogodišnja Eurovizija. Za titulu pobjednika bori se 25 zemalja. Unatoč odlično primljenom nastupu, Lelek je dobio 53 boda od žirija. Hrvatska je 12 bodova dala Srbiji, a Srbija nama ništa. Nakon glasova žirija, najbolje je stajala Bugarska s 204 bodova. Od publike smo dobili 71 bod, ukupno 124, dovoljno za 15. mjesto (otprilike kako su nam i predviđale kladionice). Publika odlučila:  Pobjednička pjesma je iz Bugarske! Pjevačici Dari je trebalo više od 140 bodova za pobjedu, dobila ih je 312, ukupno 516 (Index, HRT)

Ponedjeljak (09:00)

12 points go to... bečki odrezak

Eurovizijski jubilej u Beču: Glazba, politika i novi favoriti

U jubilarnoj 70. godini, takmičenje za pjesmu Eurovizije se vraća u Beč, u grad koji predstavlja simbol kulture i različitosti. Ovo je treći put da je Beč domaćin: prvi put je to bilo 1967. a posljednji put 2015. godine kada je održan 60. jubilarni Eurosong. Kao i prethodnih godina, Izrael je posebno u fokusu. U kontekstu rata u Pojasu Gaze, aktivisti i dijelovi kulturne scene ponovo su pozivali na njihovo isključenje. Za dan finala najavljen je propalestinski prosvjed s više od 3 tisuće sudionika. Neke države ove godine bojkotiraju Eurosong. Radio Sarajevo… S Izraelom se dogodio i skandal zbog promotivnog spota kojeg su morali ukloniti (tportal).

Pored uobičajenih favorita kao što su Finska, Danska, Švedska, Italija ili Francuska, proteklih dana se izdvojio novi favorit: Grčka šalje umjetnika Akilasa sa pjesmom “Ferto” (“Daj ovamo!”). Kladionice našem Leleku predviđaju 13. mjesto, dovoljno za prolaz u finale. Najpopularnije mjesto za komentiranje Eurovizije je na Forumu.

10.05. (19:00)

Tetovažama do bodova

Sicanje s eurovizijskim pokrićem: Lelek oživljava ilirsku baštinu koju su u BiH za vrijeme Osmanlija samo naslijedili

Tradicija tetoviranja u Bosni i Hercegovini, poznata kao sicanje ili bocanje, seže dublje u prošlost, prije srednjeg vijeka i dolaska Slavena. Stručnjakinje Mirela Hrovatin i Tea Rittig ističu da motivi poput križa (nekada simbola Sunca) vuku korijene iz ilirskih i antičkih vremena. Iako je običaj u osmanskom razdoblju dobio novu ulogu zaštite kršćanskog identiteta i otpora islamizaciji, on je zapravo dio šire indoeuropske baštine, kažu. Danas grupa Lelek te drevne apotropejske simbole, koji su nekad označavali plodnost i povezanost s prirodom, pretvara u suvremeni pečat identiteta na globalnoj sceni. tportal… Lelek u utorak u prvoj polufinalnoj večeri nastupaju treće po redu. Uoči Eurosonga gostovale i kod Gastro tražilice

21.03. (20:00)

Netko je ipak prvo pitao svoju baku

Stajčić: Turcima pjesma naših predstavnica za Eurosong nije sporna, prije da se ‘kuha’ priča o njima

Ovih dana su se pojavile vijesti da su Turcima smeta pjesma ‘Andromeda’ grupe Lelek koja će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. No nakon malo istraživanja medijske situacije u toj zemlji dolazi se do drukčijih zaključaka. Unatoč medijskom “kuhanju” kontroverzi, u turskim medijima ističu da je riječ o kulturnoj baštini, a ne izravnoj političkoj provokaciji, dok se domaća kritika više fokusira na niske šanse na kladionicama. O njima se ne priča kao o Baby Lasagni, pa čak ni kao o Marku Bošnjaku. Zoran Stajčić za Ravno do dna

16.02. (14:00)

S tetovažama u Beč

“Andromeda” je inspirirana starim običajem sicanja – tetoviranja katoličkih žena u Bosni i dijelovima Hrvatske tijekom osmanske vlasti

Inspiraciju za pobjedničku skladbu, koja će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu u Beču, djevojke su pronašle u ženama s prostora Bosne i Hercegovine. Pjesma govori o katoličkim ženama iz Bosne i Hercegovine, odnosno primarno iz tog dijela za vrijeme Osmanskog carstva, koje su se morale tetovirati i stavljati znakove na sebe kako bi se zaštitile od ropstva i od braka i da ih se ne bi kralo, ubijalo. To je zapravo bilo i više nego sama tetovaža, to je bio cijeli obred koji su bake prenosile svojoj djeci i unucima, objasnila je jedna od članica, Korina, za IN magazin. Lelek je pokrenuo Tomislav Roso, nekima poznat i kao natjecatelj Big Brothera. Lelek je hrvatski etno-pop sastav osnovan u rujnu 2024. godine, a čine ga Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak. Ime Lelek odabrale su jer je jednostavno, pamtljivo i prepoznatljivo, a sama riječ označava završni “oj” ton u etno pjevanju. Kombiniraju elemente hrvatske tradicije s modernim pop zvukom, s ciljem očuvanja slavenskog kulturnog identiteta. HRT, Index

16.02. (00:03)

Kao iz druge galaksije

Odlučeno je. Hrvatsku na Eurosongu predstavlja – Lelek

U odabiru je 16 pjesama. Pokraj domaćeg žirija, u ocjenjivaju pjesama za hrvatskog predstavnika sudjelovao je žiri iz Luksemburga, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške, San Marina. Najveći broj bodova žirija dobio je Lelek – ukupno 77. Index… pročitajte komentare na Forumu… Cold Snap je dobio 78 bodova od publike (ukupno 108). Leleku je bio potreban 31 bod od publike da ih prestignu… dobili su ih –  96 (ukupno 173)!

03.12.2025. (17:00)

Transparentnije ovaj put

Odabrani finalisti za Doru: za Eurosong se natječu Kandžija, Cold Snap, Marko Kutlić, Stela Rade, LELEK…

Broj prijavljenih pjesama i ove godine potvrđuje iznimno veliki interes za sudjelovanjem na najvećem glazbeno – scenskom spektaklu Hrvatske radiotelevizije. Na natječaj je pristigla 251 prijava. Objavili su i rezerve. Ovaj put neće biti u Opatiji, već u studiju HRT-a i to u veljači. HRT… Pogledajte što kažu na popularnoj temi na Forumu.