Kolektivni godišnji odmor od Eurovizije može početi
Objavljeno s koliko je bodova Lelek prošao u finale Eurosonga
U prvoj polufinalnoj večeri Lelek su prošle dalje s osvojenih 175 bodova, s kojima su zauzele šesto mjesto, dok je pobjedu u prvom polufinalu uvjerljivo odnio Izrael s 269 bodova. (Index)… Srpski žiri nam u finalu nije dao nijedan bod, dok je publika iz Srbije dala svih 12, kao i mi njima. Na licima benda Lavina bila je vidljiva nelagoda (Index).
- LELEK nakon finala Eurosonga: Nadamo se da ste i vi sretni s nama (HRT)
- Reperica Azealia Banks komentirala Lelek: Zamisli da pjevaš o Otomanskom carstvu u 2026-oj (Story)
- Lordi na Eurosongu izveli neke od poznatijih pjesama na Euroviziji, među njima i dio “Rim Tim Tagi Dim” (Index)
- Vedran Strukar: Nije pobijedila Bugarska, nego Mossad. Da su pobijedili Finci, Izraelu bi iduće godine bilo zabranjeno sudjelovanje (Index)
- Predstavnik UK-a ostao sam u Zelenoj sobi, napustio ga vlastiti tim, pa ga kod sebe pozvali Danci (The Sun)