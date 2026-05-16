Bugarska je pobjednik Eurovizije, Hrvatska na 15. mjestu - Monitor.hr
Danas (01:00)

Nije bubamara, ali je Dara Bangaranga

Bugarska je pobjednik Eurovizije, Hrvatska na 15. mjestu

U bečkoj Areni Wiener Stadthalle održana je ovogodišnja Eurovizija. Za titulu pobjednika bori se 25 zemalja. Unatoč odlično primljenom nastupu, Lelek je dobio 53 boda od žirija. Hrvatska je 12 bodova dala Srbiji, a Srbija nama ništa. Nakon glasova žirija, najbolje je stajala Bugarska s 204 bodova. Od publike smo dobili 71 bod, ukupno 124, dovoljno za 15. mjesto (otprilike kako su nam i predviđale kladionice). Publika odlučila:  Pobjednička pjesma je iz Bugarske! Pjevačici Dari je trebalo više od 140 bodova za pobjedu, dobila ih je 312, ukupno 516 (Index, HRT)

  • Komentari na Forumu (tema finala)
  • Eurovizijin YouTube live stream rastura zahvaljujući platformi hrvatskog Upstreama (Netokracija)

Slične vijesti

Utorak (23:00)

Može li koji put bez drame?

Prva polufinalna večer Eurosonga: Lelek prošle u finale!

U Areni Wiener Stadthalle u Beču održana je prva polufinalna večer jubilarnog 70. izdanja Eurosonga. Među 15 izvođača večeras su nastupile i hrvatske predstavnice, treće po redu. Gledatelji su mogli vidjeti i nastupe Italije i Njemačke, koje izravno idu u veliko finale. Izraelcu su dovikivli iz publike i zviždali na njegov nastup. Boy George se pojavio u nastupu za San Marino, a natjecateljsku večer zatvorila je Srbija. Ovogodišnji Eurosong donio je i promjene u sustavu glasanja. U polufinala su vraćeni nacionalni žiriji pa o finalistima ponovno zajedno odlučuju publika i žiri. Važnu ulogu ponovno imaju i gledatelji iz zemalja koje ne sudjeluju na natjecanju. Njihovi online glasovi zbrajaju se u posebnu kategoriju “Rest of the World”. (Index) U finale idu: Grčka, Finska, Švedska, Belgija, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska.  Index, HRT… komentari na Forumu

Utorak (16:00)

Neka bude pjesma

Večeras počinje Eurosong, Lelek se bori za prolazak u finale

Nekako s proljeća opet kreće eurovizijska groznica: neki ratuju, neki bojkotiraju, neki taktiziraju, a Hrvati entuzijastično gledaju u kladionice na kojima ženski zbor Lelek, na valu hypea iz Beča, napreduje prema ulasku u top 10. Dok čak pet zemalja ove godine preskače natjecanje, a Hrvatska uzvraća light nacionalizmom u plaštu pseudofeminizma, čini se da je Finska našla cjepivo protiv izraelskih spletki, apelirajući na pošteniji sustav glasovanja. Ako niste pratili – Izrael tri godine zaredom, od ponovne aktivacije rata na Bliskom istoku, preko vladine agencije za komunikacije milijunima eura (i SIM kartica) otvoreno kupuje glasove u cijelom svijetu. Broj televoting glasova po jednom glasaču smanjen je s 20 na 10, što je matematički prepolovilo izraelski manipulativni potencijal. Također, vraćeni su žiriji u polufinala natjecanja. Ovdje je u igri početak resetiranja Eurosonga, a u sumornoj ovogodišnjoj ponudi žiriji, pa tako i publika, vjerojatno će se kladiti na konja koji pobjeđuje. Bojan Stilin za tportal… Lelek nastupa večeras treći po redu (Index, HRT)

  • DW: Eurovizija u Beču pod političkim je pritiskom i prije nego što je počela. Ipak, za ljubitelje tog najvećeg glazbenog natjecanja na svijetu, sve se vrti oko glazbe
10.05. (19:00)

Tetovažama do bodova

Sicanje s eurovizijskim pokrićem: Lelek oživljava ilirsku baštinu koju su u BiH za vrijeme Osmanlija samo naslijedili

Tradicija tetoviranja u Bosni i Hercegovini, poznata kao sicanje ili bocanje, seže dublje u prošlost, prije srednjeg vijeka i dolaska Slavena. Stručnjakinje Mirela Hrovatin i Tea Rittig ističu da motivi poput križa (nekada simbola Sunca) vuku korijene iz ilirskih i antičkih vremena. Iako je običaj u osmanskom razdoblju dobio novu ulogu zaštite kršćanskog identiteta i otpora islamizaciji, on je zapravo dio šire indoeuropske baštine, kažu. Danas grupa Lelek te drevne apotropejske simbole, koji su nekad označavali plodnost i povezanost s prirodom, pretvara u suvremeni pečat identiteta na globalnoj sceni. tportal… Lelek u utorak u prvoj polufinalnoj večeri nastupaju treće po redu. Uoči Eurosonga gostovale i kod Gastro tražilice

18.03. (19:00)

Ne znaš više natječemo li se s drugim državama ili kladionicom

Objavljene sve pjesme za Euroviziju, Hrvatska nastupa u prvom polufinalu

Publika već uspoređuje favorite prije svibanjskog natjecanja u Beču. Hrvatsku predstavlja grupa LELEK s pjesmom “Andromeda”, koja zasad nije među glavnim favoritima kladionica. Trenutačno se najviše izdvajaju Finska, Francuska i Danska, dok su u užem krugu i Švedska, Grčka i Australija. Prvo polufinale održava se 12. svibnja, drugo 14., a finale je 16. svibnja. Ishod će, kao i često, uvelike ovisiti o nastupima uživo. HRT donosi sve pjesme. Na Forumu je domaće najpopularnije mjesto za komentiranje ovog glazbenog natjecanja.

08.01. (20:00)

Pop vokali, nešto metala i druga ekipa

Predstavljene pjesme koje će se natjecati na Dori

Slušatelji su mogli na Drugom programu Hrvatskog radija premijerno čuti 24 pjesme koje će se u veljači u Zagrebu natjecati za prestižnu statuu Dore i izbor hrvatske pjesme koja će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu 2026. u Beču. One se mogu čuti na YT kanalu Dore (a ovaj put sve pjesme imaju i spot). Od poznatijih imena ove se godine natječu Kandžija, Marko Kutlić, Cold Snap (s Janom Kerekešom na vokalu) i pojedinih izvođača koji su dosad već nastupali na Dori, poput Leleka, Anande, Fenkste i drugih. HRT… pogledajte temu na Forumu.

01.01. (10:00)

Svi pjevaju, ja bojkotiram

Marjanović: Ne bi li bila vrh vijest da su svi hrvatski izvođači odustali od Dore (zbog Izraela)?

Sama bit EBU-a od osnutka bila je politička. Unija je osnovana 1950. godine i svrha projekta bila je baviti se razmjenom ideja i omogućavanjem međunarodnih emitiranja. Između ostalog, tu se našla i Pjesma Eurovizije. Politički, EBU je stajao iza medijskih servisa koji su slobodniji, a oni koji su bili puko propagandno servisiranje svojih vlada bili su isključeni jer u povijesnom kontekstu, govorimo o vremenima nedugo nakon kraha nacizma i prijetnje koju su mnogi vidjeli u Sovjetskoj Rusiji, pa nije čudo da su neki prepoznali važnost otvorene rasprave.

Treba se prisjetiti da nakon invazije Vladimira Putina na Ukrajinu, EBU nije poduzeo apsolutno ništa da zabrani Rusiji sudjelovanje na Euroviziji.

Nije da su istog trena skočili i javno proglasili: “Dosta je rata, za mir mi dižemo svoj glas”. Ne, sve dok zemlje sudionice nisu krenule s prijetnjama da će se povući iz natjecanja, nije se dogodilo ništa. I upravo se to s Izraelom počelo događati nakon dvije godine praznih prijetnji pa su Nizozemska, Irska, Španjolska i Slovenija s mudima krenule u bojkot. I to je doslovno jedini način da se ovo promijeni. Hrvoje Marjanović za Index

03.12.2025. (17:00)

Transparentnije ovaj put

Odabrani finalisti za Doru: za Eurosong se natječu Kandžija, Cold Snap, Marko Kutlić, Stela Rade, LELEK…

Broj prijavljenih pjesama i ove godine potvrđuje iznimno veliki interes za sudjelovanjem na najvećem glazbeno – scenskom spektaklu Hrvatske radiotelevizije. Na natječaj je pristigla 251 prijava. Objavili su i rezerve. Ovaj put neće biti u Opatiji, već u studiju HRT-a i to u veljači. HRT… Pogledajte što kažu na popularnoj temi na Forumu.

01.11.2025. (19:00)

Oda kavi s mlijekom

Simfonijski orkestar obradio eurovizijske pjesme: Posebno oduševila ‘Espresso Macchiato’

Na koncertu Eurocanción Sinfónica 3. srpnja 2025. u Nacionalnom auditoriju u Madridu, Orquesta Metropolitana de Madrid i zbor Talía pod ravnanjem Silvije Sanz Torre izveli su simfonijske obrade poznatih eurovizijskih pjesama, koje je priredio skladatelj Alejandro Vivas. Nakon zahtjevnog programa, publiku su iznenadili humorističnim dodatkom – simfonijskom verzijom pjesme Espresso Macchiato Tommyja Casha, ovogodišnjeg predstavnika Estonije, koja je izazvala ovacije.

01.10.2025. (10:00)

Obračun kod O.K. Eurovizije

Eurovizija kao geopolitički bojni poligon: Podmukli pokušaji Izraela da pobijedi na natjecanju na kojem su nepoželjni

Gotovo osam mjeseci prije natjecanja za Pjesmu Eurovizije u svibnju 2026. u Beču, razvila se geopolitička bitka oko mogućnosti izbacivanja Izraela s natjecanja u kojemu neprekidno sudjeluje preko pedeset godina. I dok bi politički razlog za ovu odluku – jer, ne lažimo se, Eurovizija jest politika – svakako trebao biti istrjebljenje stanovništva u Pojasu Gaze, postoji jedan još širi povod zbog kojeg bi i Hrvatska trebala podržati ovakvu odluku. Riječ je, naime, o elementarnom kršenju pravila natjecanja… Izraelska predstavnica Yuval Raphael pobijedila je na Euroviziji 2025. po glasovima publike zahvaljujući masovnoj kampanji i manipulaciji glasovima, dok je žiri favorizirao Austrijanca JJ-a i uspio ga progurati. Isti scenarij već je viđen 2024., kad je žiri spriječio pobjedu hrvatskog favorita Baby Lasagne. Raphael je odabrana i zbog vlastite simbolike – preživjela je Hamasov napad na festival Nova – a izraelska vlada financirala je globalnu marketinšku akciju i distribuciju virtualnih SIM kartica za glasanje. Bojan Stilin za tportal

22.05.2025. (01:00)

Dobro da se sve snima

Stajčić o Eurosongu 2025 – Izrael i glasovi publike

https://www.youtube.com/watch?v=_7zHp51j2WM

Eurosong je formalno apolitičan, ali političke poruke sve više prodiru kroz publiku i okolnosti. Iako se tehnički manipulacije nastupima i bodovima pokušavaju spriječiti (paralelno s nastupom uživo imaju pripremljene snimke s proba koje bi pustili u emitiranje po potrebi), publika – kao nestrukturirana masa – postaje novi kanal političkog izraza. Uočava se obrazac: izvođači s najviše glasova publike (Käärijä, Baby Lasagna, Yuval Raphael) postaju moralni pobjednici, ali uspjeh u karijeri ovisi o političkom kontekstu. Dok neki poput Käärije i Lasagne uspijevaju na turnejama, drugi (Izraelka Yuval Raphael) unatoč visokom rangu na natjecanju ne nastupaju izvan svoje zemlje. Televoting je sve važniji, ali i sve podložniji političkim interpretacijama. Zoran Stajčić za Ravno do dna